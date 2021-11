Paris, 6 novembre (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu des dirigeants de plusieurs grandes entreprises et sociétés françaises et européennes, dont le directeur général du groupe MSC et le directeur commercial de la société Airbus Corporation.

Photo : VNA

Lors de la rencontre avec M. Ammar Kanaan, directeur général du groupe MSC (Mediterranean Shipping Company), la deuxième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, avec un système de ports maritimes dans plus de 60 pays, le Premier ministre a suggéré que d'ici 2025, le groupe devrait rechercher et investir dans le secteur des ports maritimes au Vietnam, augmentant ainsi la production de marchandises transbordées au Vietnam.

M. Ammar Kanaan a exprimé son désir de coopérer avec un certain nombre de partenaires vietnamiens pour développer un port de transbordement international dans la région de Can Gio et à Ho Chi Minh-Ville.

Lors d'une rencontre avec M. Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est félicité des activités de coopération efficaces d'Airbus avec les compagnies aériennes vietnamiennes ces dernières années.

Le chef gouvernement vietnamien a annoncé un certain nombre d'orientations de développement économique du Vietnam dans les temps à venir, en mettant l'accent sur la haute technologie, l'énergie propre, la technologie numérique et le développement de l'économie spatiale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également suggéré qu'Airbus, fort de son expérience, conseille le gouvernement vietnamien sur l'amélioration de la qualité des ressources humaines, contribuant au renforcement de la construction des instutions, en particulier nécessitant un meilleur soutien pour des compagnies aériennes des pays en développement, dont le Vietnam, par rapport à partenaires des pays développés.

A cette occasion, Airbus Group a conclu un accord de partenariat stratégique avec la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air du Vietnam sur l'exécution d'un contrat de fourniture de 119 avions commandés et de coopération au développement de la flotte de gros porteurs et de nombreux autres soutiens après la pandémie de COVID-19. – VNA