Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 9 septembre, à Hanoï, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh, le gouvernement a tenu sa réunion périodique d’août 2023.



Le gouvernement a discuté et évalué la situation socio-économique d'août et des huit premiers mois de 2023 ; la mise en œuvre du programme de redressement et de développement socio-économique, l'allocation et le décaissement des capitaux d'investissement public, la mise en œuvre de trois Programmes cibles nationaux ; l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires et le renforcement de la compétitivité nationale.



Le gouvernement a examiné aussi les rapports sur la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2023, le Plan prévu de développement socio-économique pour 2024 ; évalué la mise en œuvre de mi-mandat du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021 – 2025, du Plan d’investissement public en 2023 et les prévisions pour le Plan d’investissement public en 2024...



Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’en août et durant huit premiers mois, le pays avait atteint les objectifs fondamentaux fixés, à savoir stabilité macroéconomique, contrôle de l’inflation, promotion de la croissance, garantie de la sécurité sociale et de la vie des gens, stabilité sociopolitique, garantie de la défense et de la sécurité, et maintien d’un environnement pacifique et stable pour le développement national.



Le Premier ministre a souligné six leçons apprises, notamment la stricte mise en œuvre de la direction du Parti, de l'État et du gouvernement ; le resserrement de la discipline dans la gestion et la direction ; le renforcement de la solidarité, de l'unité et l’amélioration de l'efficacité de la coordination entre ministères, secteurs et localités ; la réaction rapide et efficace.

Analysant la situation, précisant les mesures clés qui doivent être mises en œuvre en septembre et les mois restants de 2023, et au-delà, Pham Minh Chinh a demandé de se concentrer sur la promotion de trois moteurs de croissance.



En matière d'investissement, il faut promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement publics, mettre en œuvre de manière drastique le programme de redressement et de développement socio-économique, les trois Programmes cibles nationaux ; maximiser les ressources d’investissement des sociétés et entreprises publiques ; promouvoir fortement les investissements privés et étrangers...



Concernant les exportations, le Premier ministre a ordonné de maintenir et de consolider les marchés traditionnels et de s'élargir activement vers de nouveaux marchés ; de renforcer le soutien aux personnes et aux entreprises pour améliorer la qualité des produits et services ; de profiter des accords de libre-échanges signés ; de promouvoir les négociations et la signature de nouveaux accords et engagements.



Concernant la consommation, le chef du gouvernement a demandé de se concentrer sur un fort développement du marché intérieur ; de promouvoir la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamien » ; de développer fortement le commerce électronique ; d’accélérer la connectivité, d'assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de biens ; de renforcer la prévention et la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale.



A propos de la gestion de la politique budgétaire et monétaire, Pham Minh Chinh a proposé de continuer à mettre en œuvre une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace ; de coordonner de manière synchrone, étroite et harmonieuse les politiques budgétaires expansionnistes raisonnables, ciblées, clés, efficaces, rapides et décisives avec d'autres politiques pour donner la priorité à la promotion de la croissance associée à l’assurance de la stabilité macroéconomique.



Enfin, il a demandé de se concentrer sur le développement des secteurs clés tels que l'industrie, en particulier l’industrie manufacturière et de fabrication, l'agriculture, les services et le tourisme ; sur l’élimination des difficultés et des obstacles, sur la réforme des procédures administratives et la promotion de la transformation digitale. - VNA