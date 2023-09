Brasília (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé lundi 25 septembre à Brasília un discours politique important se focalisant sur un aperçu général du Vietnam moderne et de sa vision des relations vietnamo-brésiliennes.

S’exprimant au colloque tenu au siège du ministère brésilien des Affaires étrangères, il a ouvert son discours sur le processus de lutte pour l’indépendance, la réunification et la défense nationales du Vietnam, ainsi que le processus de rénovation, d’intégration et de développement du pays.Le chef du gouvernement vietnamien, en visite officielle au Brésil, a également présenté les relations entre les deux pays et les orientations pour promouvoir leur coopération et propulser les relations bilatérales vers de nouveaux sommets dans les temps à venir.La première orientation majeure pour les relations Vietnam-Brésil consiste à renforcer les relations entre les dirigeants des deux pays, notamment par des visites et des contacts de haut niveau dans les forums régionaux et internationaux, et à promouvoir fortement le rôle des canaux de l’État, de l’Assemblée nationale et des partis politiques, a-t-il partagé.Deuxièmement, il faut se concentrer sur la promotion vigoureuse des domaines de coopération clés sur lesquels le Premier ministre vietnamien et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva se sont mis d’accord lors de cette visite, a-t-il poursuivi.Troisièmement, le Vietnam espère que le Brésil encouragera le lancement rapide des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur). Le Vietnam et le Brésil constitueront un pont efficace l’un pour l’autre dans la coopération avec l’ASEAN et le Mercosur, entre l’ASEAN et le Mercosur ainsi qu’avec d’autres organisations régionales, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du colloque au siège du ministère brésilien des Affaires étrangères. Photo: VNA



Quatrièmement, il faudrait promouvoir les liens touristiques, les échanges culturels, les échanges entre les peuples, accroître les échanges entre les localités et les organisations d’amitié des deux pays afin de resserrer l’amitié et la compréhension entre les deux pays, a-t-il plaidé.Cinquièmement, le Vietnam espère que le Brésil continuera à partager ses expériences et à promouvoir les valeurs du développement lors des forums mondiaux, a-t-il indiqué.Dans le cadre de sa visite officielle au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi 25 septembre le président du Groupe des députés d’amitié Brésil-Vietnam Márcio Honaiser et les députés membres.Il a apprécié le rôle du groupe dans la promotion de la diplomatie parlementaire entre le Vietnam et le Brésil, leur demandant à soutenir les négociations et la signature des accords commerciaux entre le Vietnam et le Brésil, entre le Vietnam et le Mercosur, entre le Brésil et l’ASEAN et entre le Mercosur et l’ASEAN, ainsi que l’Accord de protection des investissements, l’Accord de non double imposition pour doper les relations économiques.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le roupe des députés d’amitié Brésil-Vietnam à faire avancer davantage la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, du sport, à créer des conditions et à aider les citoyens vietnamiens à faire des affaires, à vivre, à étudier et à travailler au Brésil. – VNA