Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au centre) à la cérémonie d'inauguration du Monde numérique de l'UIT. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté mardi soir à une visioconférence des ministres et à l'inauguration du Monde numérique de l'UIT (ITU Digital World 2021) organisées du 12 au 14 octobre par le ministère de l'Information et des Communications en collaboration avec l'Union internationale de télécommunication (UIT).

Le fort développement des sciences et des technologies et le processus mondial de transformation numérique présentent à la fois des opportunités et des défis pour les pays, a fait savoir Pham Minh Chinh.

Le gouvernement vietnamien considère les infrastructures numériques et des données comme un facteur clé et s'efforce d'accélérer la feuille de route nationale de la transformation numérique. Le gouvernement a exprimé sa conviction que les entreprises de technologie numérique du Vietnam joueraient un rôle important dans la mise en œuvre réussie de ce processus, de sorte que l'économie numérique du Vietnam représente plus de 20 % du Produit intérieur brut (PIB) national d'ici 2025 et 30% d'ici 2030.

Il a demandé aux entreprises de promouvoir la coopération et d'accompagner les gouvernements d'autres pays pour surmonter les difficultés.

Il a partagé cinq priorités de la coopération dans le monde numérique. La coopération internationale sur la transformation numérique doit viser à construire un monde numérique plus vert, plus inclusif et plus juste pour tous les gens et tous les pays.

La transformation numérique est une tendance inévitable, a-t-il souligné. La coopération entre les secteurs public et privé devrait être encouragée et facilitée et la transformation numérique doit être axée sur les personnes.

L'UIT doit renforcer son rôle en tant qu'organisation spécialisée des Nations Unies dans l'élaboration du cadre international de la souveraineté numérique et la garantie de la sûreté et de la cybersécurité, a souligné le chef du gouvernement. -VNA