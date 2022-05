Son La (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté samedi 28 mai à la cérémonie de mise en chantier du projet de complexe "Paradis du lait de Môc Châu", un écosystème agricole fermé et moderne dans le district de Môc Châu, province de Son La (Nord-Ouest).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors de la cérémonie de mise en chantier du projet de complexe "Paradis du lait de Môc Châu", le 28 mai, dans le district de Môc Châu, province de Son La. Photo : VNA

Déployé selon le modèle de ferme laitière et d’usine de transformation du lait de haute technologie associée à l’écotourisme, le projet de 3.000 milliards de dôngs dispose d’une capacité d’élevage de 4.000 vaches et d’une capacité de traitement journalière pouvant atteindre 1.000 tonnes.Le projet, un écosystème agricole fermé et moderne, comprend une ferme laitière de haute technologie en association avec l’écotourisme sur 150 hectares avec un investissement de 1.000 milliards de dôngs, et une usine de transformation de lait de haute technologie sur 26 hectares avec un investissement de 2.000 milliards de dôngs.Les travaux seront financés par la Compagnie par actions d’élevage de vaches laitières de Môc Châu (Môc Châu Milk) et la Compagnie par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk).S’exprimant lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a exhorté Vinamilk, Môc Châu Milk et la province de Son La, à travers ce projet et d’autres projets, à contribuer au développement de l’économie circulaire, de l’économie verte, à la protection de l’environnement, à la réduction des émissions de méthane, au développement de l’économie numérique, à l’innovation technologique, à la diversification des chaînes d’approvisionnement et des marchés.Son La doit réviser sa planification pour faire en sorte de promouvoir les potentialités distinctes et les avantages concurrentiels de Môc Châu, mettre en place des politiques et des mécanismes spécifiques pour attirer les ressources, en particulier le partenariat public-privé pour le développement de Môc Châu, faire du plateau de Môc Châu une zone de développement dynamique, verte, rapide et durable, a-t-il déclaré.Ensuite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté le projet d’autoroute Hoa Binh-Môc Châu, à l’intersection avec la route nationale 43 passant dans la commune de Phiêng Luong, district de Môc Châu.Le projet d’autoroute Hoa Binh-Môc Châu a une longueur totale d’environ 85 km, dont environ 49 km passant dans la province de Hoa Binh (par la ville de Hoa Binh, et le district de de Da Bac) et environ 36 km dans la province de Son La (par les districts de Vân Hô et Môc Châu).Le chef du gouvernement a demandé notamment aux ministères du Plan et de l’Investissement, des Transports, aux provinces de Son La et Hoa Binh de mettre en avant la responsabilité des parties prenantes, d’étudier les plans d’arrangement des financements pour le projet.L’achèvement de ce projet d’autoroute contribuera à changer le statut de la route nationale 6 en tant que voie unique, à se connecter à d’autres projets pour perfectionner pour l’essentiel le réseau autoroutier dans la région moyenne et montagneuse du Nord, facilitant leur accès à la mer et leur décollage économique. – VNA