São Paulo (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle au Brésil, a exhorté dimanche 24 septembre les entreprises vietnamiennes et brésiliennes à oeuvrer pour porter de manière plus équilibrée le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2025, et à 15 à 20 milliards de dollars en 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’adressant à la rencontre d’affaires à São Paulo. Photo: VNA



S’adressant à une rencontre d’affaires à São Paulo, le chef du gouvernement vietnamien s’est félicité du développement positif des relations de coopération multiforme entre les deux pays après près de 35 ans de relations diplomatiques, indiquant que les deux pays se faisaient de plus en plus confiance sur le plan politique et ne cessaient de renforcer leurs échanges commerciaux.



Le Vietnam est le plus grand commercial du Brésil en Asie du Sud-Est et le Brésil est le plus grand commercial du Vietnam en Amérique du Sud. Le commerce bilatéral a atteint un record de 6,78 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 6,6% par rapport à 2021 et le triple en une décennie.



Cependant, la coopération en matière d’investissement entre les deux pays reste encore très modeste. Le Brésil compte actuellement six projets valides avec un capital social total de 3,83 millions de dollars, et le Vietnam un projet d’investissement au Brésil avec un capital social de 0,3 million de dollars, a-t-il fait remarquer.



Il a brossé le panorama de l’économie vietnamienne, avec un PIB de 409 milliards de dollars et un revenu per capita de plus de 4.100 dollars. Le Vietnam a signé 16 accords de libre-échange de nouvelle génération avec plus de 60 pays et territoires, et est loué par la communauté internationale et les investisseurs pour ses perspectives de croissance et son environnement des affaires.





Le représentant d’une entreprise brésilienne s’exprime lors du rencontre d’affaires à São Paulo. Photo: VNA



Le Vietnam s’est fixé l’objectif de devenir un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045, a-t-il fait savoir.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les deux économies vietnamienne et brésilienne ont de nombreux domaines où leurs complémentarités sont évidentes, comme l’énergie, l’aviation, l’agriculture, les infrastructures, la santé, la biologie, l’exploitation minière.

Le Brésil peut servir d’une porte d’entrée en Amérique latine et au Marché commun du Sud (Mercosur) du Vietnam qui sera une tête de pont du Brésil au marché de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) fort de plus de 650 millions d’habitants et au marché de 800 millions d’habitants de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), a-t-il déclaré.



Le Vietnam souhaite que les entreprises brésiliennes investissent dans l’industrie manufacturière, la haute technologie, le développement des infrastructures, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, les énergies renouvelables, les technologies de l’information, les produits pharmaceutiques, la biologie, la construction, les services, et qu’elles scellent un partenariat stratégique avec des entreprises publiques vietnamiennes actionnarisées ou en cours de l’actionnarisation, a-t-il poursuivi.



Le gouvernement vietnamien s’engage à créer des conditions favorables permettant aux investisseurs brésiliens de mener des activités réussies, durables et à long terme au Vietnam, a-t-il affirmé, invitant les entreprises des deux pays à travailler ensemble à la construction des chaînes de valeur

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec les représentants des entreprises brésiliennes participant à la rencontre d’affaires à São Paulo. Photo: VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec les représentants des entreprises brésiliennes participant à la rencontre d’affaires à São Paulo. Photo: VNA



Les entreprises brésiliennes présentes à la rencontre ont souhaité coopérer avec le Vietnam dans de nombreux domaines dans lesquels les entreprises des deux pays peuvent coopérer et se compléter pour participer activement aux chaînes d’approvisionnement mondiales, tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et l’aérospatiale.

Appréciant la volonté de coopération des entreprises brésiliennes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam négociait activement avec le Brésil sur les accords de libre-échange, de protection des investissements, de non double imposition, créant des conditions favorables pour la coopération et le développement des entreprises.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait pleinement l’ouverture par le Brésil d’un bureau de la Chambre brésilienne de commerce et d’industrie au Vietnam, et a demandé aux entreprises brésiliennes et vietnamiennes de promouvoir davantage le transfert de technologie, tout en continuant de dynamiser la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et du sport. – VNA