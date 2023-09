Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués à l'exposition intitulée "Ho Chi Minh - Portrait d'un homme". Photo: VNA



Brasilia (VNA) - Lundi soir, le 25 septembre (heure locale), à Brasilia, la capitale du Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d'ouverture d'une exposition de photos sur le Président Ho Chi Minh, le pays et le peuple vietnamiens, ainsi qu'à un programme d'échange culturel et artistique intitulé "Vietnam - Couleurs".

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil a intervenu à un moment très significatif, alors que les deux pays visent à célébrer les 35 ans de leurs relations diplomatiques et les 16 ans de leur partenariat intégral en 2024.

Organisés par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'exposition de photos et le programme artistique sont le point culminant des "Journées culturelles vietnamiennes au Brésil". Ils suivent les traces du Président Ho Chi Minh, qui s'est rendu au Brésil en 1912 pour trouver la voie de la libération nationale.

L'exposition intitulée "Ho Chi Minh - Portrait d'un homme" présente près de 200 photos et documents, qui dressent le portrait du grand leader du peuple vietnamien à travers quatre parties : la Patrie, la famille et les années de jeunesse dynamique du Président Ho Chi Minh ; le Président Ho Chi Minh et les succès de la guerre de résistance et de la construction nationale ; le Président Ho Chi Minh dans la vie quotidienne ; et Ho Chi Minh - symbole de l'amitié à travers le monde.

Cet événement permet de présenter au peuple brésilien le Président Ho Chi Minh, un héros de la libération nationale et une personnalité culturelle exceptionnelle, qui a consacré toute sa vie à la cause de la libération et de l'unification nationale, contribuant ainsi à la lutte commune des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social. Il présente également la culture, l'histoire, le pays et le peuple du Vietnam, ainsi que les réalisations dans la construction et la défense de la Patrie.

Un numéro artistique au programme "Vietnam - Couleurs" . Photo: VNA



Pendant ce temps, le programme artistique "Vietnam - Couleurs" permet au public de découvrir la culture vietnamienne à travers des performances riches en identité nationale et uniques.

Après avoir assisté à ces événements, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté la capitale Brasilia pour rentrer à Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle au Brésil et son voyage d'affaires pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et aux activités bilatérales aux États-Unis. -VNA