Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués à la cérémonie d'inauguration de la route côtière Ha Long - Cam Pha (phase 1). Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 26 janvier à la cérémonie d'inauguration du pont de Cua Luc 1 et de la route côtière Ha Long - Cam Pha (phase 1), dans la province de Quang Ninh (Nord).

Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le développement des infrastructures, en particulier celles de de transport, et l'amélioration du climat des affaires créeraient une attractivité auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

Représentant un investissement de 91,3 millions de dollars, le pont de Cua Luc 1 et ses voies d'accès font une longueur totale de près de 4.300 mètres et six voies réservées aux véhicules.

Représentant un investissement de 100 millions de dollars, l'autoroute côtière Ha Long-Cam Pha, d'une longueur de 18,7 kilomètres, comprend six voies. Elle contribuera à élargir l'espace de développement urbain et à promouvoir le tourisme dans ces deux villes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués cinaugurent le pont de Cua Luc 1. Photo: VNA

Selon Pham Minh Chinh, la mise en œuvre de projets de transport stratégiques permettra de renforcer la connectivité entre la province de Quang Ninh, et le delta du fleuve Rouge et le Centre septentrional plus largement, avec la Chine, contribuant à promouvoir le développement économique et à améliorer les conditions de vie des populations.

Mercredi matin, le chef du gouvernement a également participé à la cérémonie d'ouverture technique de l'autoroute reliant Van Don à Mong Cai, dernier tronçon de l'axe autoroutier principal Hai Phong-Ha Long-Van Don-Mong Cai long de près de 200 kilomètres. -VNA