Des délégués du Forum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 30 novembre à un Forum de haut niveau de l’ASEAN sur la coopération sous-régionale pour le développement durable et la croissance inclusive.

Ce premier forum de l'ASEAN sur ce sujet était une opportunité pour les pays membres, les partenaires de l'ASEAN, les organisations régionales et internationales ainsi que le milieu des affaires de discuter des opportunités, défis, potentiels et orientations pour promouvoir la coopération au développement dans les sous-régions.

Dans son discours, Pham Minh Chinh a appelé au renforcement de la solidarité, de la coopération et de la coordination étroite entre les pays, le qualifiant de condition essentielle pour une croissance inclusive et durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum. Photo : VNA



Le chef du gouvernement vietnamien a souligné trois priorités à promouvoir dans la coopération sous-régionale.

Premièrement, placer l’homme au cœur du développement.

Deuxièmement, renforcer la coopération régionale et internationale pour aider à renforcer les capacités pour assurer le développement durable dans les sous-régions. Pham Minh Chinh a ainsi proposé aux pays de l'ASEAN, aux partenaires, en particulier aux pays développés, aux organisations régionales et internationales et au milieu des affaires, d'aider les pays en développement des sous-régions en matière de ressources financières et technologiques, etc., afin de conserver les ressources naturelles et de répondre efficacement aux défis.

Enfin troisièmement, renforcer la connectivité en termes d'infrastructures, d'économie et de culture pour accélérer la réduction des écarts de développement, créant des conditions favorables à la vie des populations et au développement économique dans les sous-régions.

Les délégués ont apprécié le rôle et les contributions du Vietnam dans la promotion de la coopération au développement dans les sous-régions. Les propositions et recommandations présentées lors du Forum seront synthétisées et soumises aux dirigeants de l'ASEAN. -VNA