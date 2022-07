Nghe An (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, a fondamentalement approuvé la proposition du Comité populaire de la province centrale de Nghe An sur l'expansion et l'amélioration de la qualité de l’aéroport international de Vinh, lors d'une visite d'inspection le 24 juillet dans plusieurs ouvrages et projets clés de cette ville.

Photo : VNA

Plus précisément, le Comité populaire provincial de Nghe An a suggéré de réajuster la capacité de l'aéroport international de Vinh dans le projet d’aménagement global sur le développement du système aéroportuaire afin qu'il reçoive 12 millions de passagers par an jusqu'en 2030 et 15 millions de passagers jusqu'en 2050.Le chef du gouvernement a demandé à cette localité d'avoir une vision stratégique, d'étudier et de développer l'aéroport de Vinh de manière durable, synchrone et flexible en l'exploitant et en l'utilisant dans toutes ses circonstances et conditions, en plus de mobiliser des ressources d'investissement pour agrandir l'aéroport sous la méthode du partenariat public-privé (PPP).Il a également appelé le Comité populaire provincial de Nghe An à renforcer la coordination avec les ministères et les secteurs concernés pour mettre en œuvre le projet.Lors d'une visite au port de Cua Lo, le chef du gouvernement a estimé que la province de Nghe An devrait s'efforcer d'avoir un port en eau profonde, et l'investissement dans ce projet créera un meilleur espace de développement pour la ville de Vinh.Pham Minh Chinh a confié à cette province la responsabilité d'étudier et de mettre en œuvre conformément à la planification portuaire, ainsi que de promouvoir la forme de partenariat public-privé et de superviser la sélection des investisseurs et d'autres tâches liées au projet.Concernant la construction de la route côtière de Nghe An, qui relie les villes municipales de Hoang Mai et Cua Lo aux districts de Quynh Luu, Dien Chau et Nghi Loc, le Premier ministre a exigé que la province et d'autres ministères et secteurs accélèrent les progrès de le projet et assurent le décaissement selon le plan défini.Les unités de conseil en conception et supervision, les investisseurs et les entrepreneurs doivent avoir une coopération étroite pour résoudre les problèmes existants en temps opportun et faire attention à l'approvisionnement suffisant en matériaux pour la construction de l'ouvrage.Parallèlement, pour la construction de la route qui relie la ville de Vinh au district de Nam Dan, le chef du gouvernement a ordonné d'étudier les modalités d'investissement dans les travaux modernes, synchrones et interconnectés, en plus d'élargir la route nationale 46 sous la forme partenariat public-privé.A cette occasion, le Premier ministre et sa délégation ont également effectué une visite d'inspection du projet d'irrigation de Ban Mong, qui a été approuvé en 2009 et a impliqué un investissement total de 160,8 millions de dollars.Il s'agit du projet visant à fournir de l'eau pour irriguer près de 19.000 hectares de cultures le long du fleuve Hieu, ainsi que les activités de production, d'aquaculture et d'élevage des riverains.- VNA