La séance de travail entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les dirigeants du ministère de la Défense. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a travaillé jeudi matin 29 novembre à Hanoï avec les dirigeants du ministère de la Défense.

Il a estimé les réalisations obtenues par le ministère dans le travail militaire et de défense. Le ministère a bien accompli sa mission confiée en élaborant des stratégies importantes pour défendre la souveraineté et la sécurité nationales. «Ce sont les contributions importantes notamment dans le contexte où la situation du monde se déroule de manière complexe », a-t-il précisé.

Nguyen Xuan Phuc a souligné l’attention particulière du Parti et de l’Etat à l’édification d’une armée régulière, bien exercée et progressivement moderne. Il a demandé à toute l'armée de faire preuve de vigilance face aux complots des forces hostiles pour bien protéger la souveraineté du pays et contribuer à l’édification nationale.

En 2018, le ministère de la Défense a activement effectué des recherches et donné des propositions pour perfectionner les lignes et politiques concernant la défense. Il a soumis au Bureau Politique les Stratégies de défense, de défense nationale au sein de l’espace du réseau et de défense des frontières nationales. Il a mené à bien la sensibilisation, le contrôle, la gestion et l’application de la loi en mer et sur les frontières, maintenu le téléphone rouge et les patrouilles communes avec la Marine de pays.

Le ministère a activement participé à d’autres activités comme le règlement des conséquences des catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, l’assistance à la population des régions lointaines, reculées, insulaires… dans la réduction de la pauvreté. En outre, la coopération internationale a été accélérée, outre la multiplication des visites de délégations, l’organisation des contacts et des dialogues pour resserrer les relations avec des pays.

En 2019, le ministère poursuivra le renforcement de la gestion, accélérera la mise en œuvre des stratégies et projets militaires et de défense et garantira la sécurité des villes et provinces, notamment les régions reculées, lointaines, insulaires et frontières. Il poursuivra aussi l’assistance en cas de catastrophes naturelles, l’élargissement de la coopération internationale dans la défense, aussi le développement de l’industrie de défense. -VNA