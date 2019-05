Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rendu hommage au général Lê Duc Anh, ancien membre du Bureau politique, ancien président de la République, ancien conseiller du Comité central du Parti, un "général talentueux, dirigeant éminent, personnalité vertueuse, simple et proche du peuple".

Les dirigeants du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam rendent hommage à l'ancien président, le général Lê Duc Anh, le 3 mai à Hanoi. Photo : VNA



"Le général Lê Duc Anh est un combattant révolutionnaire vaillant, un général talentueux, trempé dans les grandes luttes de la nation qui a apporté de grandes contributions à l’œuvre de lutte pour la libération et la réunification nationales, la défense de la Patrie et l’exercise de la mission obligation internationale pour libérer le peuple cambodgien du fléau génocidaire", a-t-il écrit dans un article à la mémoire du général Lê Duc Anh, décédé le 22 avril 2019 à son domicile hanoien à l’âge de 99 ans".



Lê Duc Anh est né le premier décembre 1920 dans la commune de Lôc An, district de Phu Lôc, province de Thua Thiên-Huê (Centre). Devenu membre du PCV en mai 1938, il était membre du Bureau politique (Ve, VIe, VIIe, VIIIe mandats), membre permanent du Bureau politique (VIIIe mandat), président de la République (de septembre 1992 à décembre 1997), député de l’Assemblée nationale (VIe, VIIIe, IXe législatures).



Il était commandant adjoint de la campagne Hô Chi Minh et commandant pour le sud-ouest (1975), vice-ministre de la Défense et commandant des forces des soldats volontaires vietnamiens au Cambodge (juin 1981), vice-ministre de la Défense et chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam (décembre 1986), ministre de la Défense (février 1987).

Le président Lê Duc Anh (3e, à partir de la gauche) avec des officiers et soldats de la Région navale 3, le 9 janvier 1996. Photo : VNA



"Sur le plan militaire, le général Lê Duc Anh est un général des champs de bataille, un commandant excellent, doté d’une vision stratégique, d’une tactique ingénieuse", a affirmé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, saluant une personnalité toujours convaincue qu’une grande cause triomphe toujours de la violence et de la cruauté.

"Dans son poste de président de la République, président du Conseil de défense et de sécurité, commandant en chef des forces armées populaires, le général Lê Duc Anh a régulièrement rendu visite et contrôle le travail d’entraînement et de préparation au combat des unités de l’Armée et de la Police. Il a dirigé de manière énergique la mise en œuvre du développement socio-économique lié au renforcement de la défense", a-t-il poursuivi.

"Dans le domaine de la politique et de la diplomatie, pour mener à bien les tâches confiées par le Bureau polique, le général Lê Duc Anh a étudié en profondeur les procédés, méthodes et mesures pour accélérer le processus de normalisation des relations avec certains pays et partenaires, contribuant à jeter les bases à la politique de rénovation, d’ouverture et d’intégration du Parti et de l’Etat ", a indiqué le chef du gouvernement.

Durant ses plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, le général Lê Duc Anh a beaucoup contribué à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu décerner de nombreuses distincitions honoriques du Parti et de l’État vietnamiens. – VNA