Photo : VNA

Oslo, 26 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa suite ont rencontré des Vietnamiens résidant en Norvège lors de sa visite à l'ambassade du Vietnam à Oslo le 25 mai (heure locale) dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.



Il a réaffirmé que le Parti et l'État considéraient toujours la communauté des Vietnamiens comme une partie indispensable du Vietnam. Il a également salué les activités menées par les Associations vietnamiennes den Norvège en faveur des Viet kieu locaux.

S'agissant des liens entre les deux pays, il a estimé que ces relations avaient progressé dans divers secteurs de coopération, mais qu'ils ne correspondaient pas encore aux potentialités des deux parites.



Il a indiqué que lors de cette visite, les dirigeants des deux pays avaient convenu d'intensifier leur coopération dans de nombreux domaines.



Il a souligné que le Vietnam a réalisé d'importants progrès socio-économiques avec une position et un prestige croissant dans le monde.



Il a exprimé le souhait que les compatriotes norvégiens préservent l'identité culturelle et contribuent davantage à la construction et au développement du pays, ainsi qu'au renforcement des liens entre les deux nations.





Dans la soirée du vendredi 24 mai, à Oslo, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rencontré les dirigeants des groupes norvégiens Kongsberg, DVL-GL, Pharmq, Vard, Juton, Scatcc Solar… qui sont déjà implantés au Vietnam. - VNA