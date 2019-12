Hanoi, 19 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rencontré le 19 décembre à Hanoi le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense Tia Banh et le ministre laotien de la Défense Chansamone Chanyalath venus assister à la cérémonie célébrant le 75e anniversaire de la fondation de l’armée populaire du Vietnam, le 22 décembre.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le ministre laotien de la Défense Chansamone Channhalat.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué la coopération étroite entre les trois ministères de la Défense et en particulier les rencontres permanentes entre leurs responsables, les échanges entre les soldats des trois pays dans les régions frontalières, leurs opérations humanitaires communes en cas de catastrophes naturelles et leur partage d’informations.

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam, le Laos et le Cambodge sont trois pays voisins avec des frontières communes, ajoutant que les nations sont également membres de l'ASEAN.

Au cours des dernières années, les relations trilatérales ont été continuellement consolidées et développées dans divers domaines sur la base du respect de l'indépendance, de l'autonomie, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'égalité et des avantages mutuels de chaque pays, a-t-il déclaré.

La mise en œuvre effective du programme de coopération pour le triangle de développement reliant le haut plateau du Centre du Vietnam, le Nord-Est du Cambodge et le Sud-Est du Laos a contribué à améliorer la vie des populations locales et à assurer la stabilité politique, la sécurité et la défense dans les pays respectifs, a-t-il ajouté.

Dans le contexte d'évolutions complexes et imprévisibles dans la région et dans le monde, les trois pays sont confrontés à des défis communs tels que la criminalité transfrontalière, la criminalité liée à la drogue, la traite des êtres humains, la libre émigration, la contrebande transnationale, et en particulier la destruction des hostiles, a-t-il ajouté.

Compte tenu de cela, les trois nations devraient renforcer leur coopération, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, afin de maintenir un environnement pacifique et stable dans chaque pays et dans la région dans son ensemble, a suggéré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le ministre cambodgien Tea Banh a informé le Premier ministre vietnamien des bons résultats d'un exercice de sauvetage conjoint dans une zone frontalière de la province de Long An au Vietnam et de la province de Svay Rieng au Cambodge.

Pendant ce temps, le ministre laotien Chansamone Channhalat a déclaré que le Laos soutiendrait le Vietnam pour accomplir d'importantes tâches extérieures en 2020, y compris le rôle de président de l'ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021.

Ce ne sont pas des événements historiques du Vietnam mais des trois pays indochinois, a-t-il dit.

Le ministre Chansamone Channhalat a noté que le Laos organisera des activités plus tard ce mois-ci pour marquer le 70e anniversaire de la journée traditionnelle des soldats volontaires vietnamiens et des experts au Laos (30 octobre) afin de leur exprimer leur profonde gratitude.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les ministères de la défense des trois pays pour leur soutien actif mutuel lors des forums régionaux et internationaux, en particulier lors de la réunion des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM) et de l'ADMM .

Il a demandé aux ministres de transmettre ses meilleures salutations au Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith et au Premier ministre cambodgien Hun Sen ainsi qu'aux autres chefs de gouvernement des deux pays.-VNA