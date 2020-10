Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu mercredi, 21 octobre à Hanoi, Kamal Malhotra, le coordinateur Kamal Malhotra, ainsi que d’autres représentants de l’ONU au Vietnam, à l’occasion de la Journée des Nations Unies (24 octobre).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et des représentants de l’ONU au Vietnam. Photo : VNA

Il a déclaré que l'ONU envoyait son personnel rejoindre les équipes d'évaluation des dommages dans les localités touchées afin de fournir de l'aide.Le responsable de l'ONU a remercié le Vietnam pour son soutien solide et sa précieuse contribution à l'ONU et au multilatéralisme, en particulier dans le contexte d'un certain nombre de défis dans le monde à l'heure actuelle.Il a aussi salué la présidence vietnamienne du Conseil de Sécurité de l’ONU en janvier 2020 et son rôle de membre non-permanent dudit conseil durant la première année du mandant 2020 – 2021.-vovLe 21 octobre, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu le coordonnateur résident de l'ONU Kamal Malhotra et les principaux représentants des organisations des Nations Unies au Vietnam.Offrant ses félicitations pour l'anniversaire de la fondation de l'ONU (24 octobre), le Premier ministre Phuc a affirmé que le Vietnam considère toujours l'ONU comme l'une des priorités de sa politique étrangère et un partenaire de premier plan, notant que les organisations de développement et spécialisées de l'ONU sont des «amis précieux» qui ont grandement aidé le pays depuis la période d'après-guerre pleine de difficultés.Le Vietnam a réussi à contenir la pandémie COVID-19 tôt et fait des efforts pour stimuler le développement socio-économique, a-t-il déclaré, ajoutant que cette année, il pourrait enregistrer un taux de croissance de 2 à 3% pour devenir le seul pays à afficher une croissance économique positive au sein de l'ASEAN et la quatrième économie de la région.Pour sa part, le le coordonnateur résident de l'ONU Kamal Malhotra a envoyé ses condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les lourdes pertes en vies humaines et en biens causées par les inondations et les glissements de terrain dans la région centrale.Il a déclaré que l'ONU envoyait son personnel rejoindre les équipes d'évaluation des dommages dans les localités touchées afin de fournir de l'aide.Le responsable de l'ONU a remercié le Vietnam pour son soutien solide et sa précieuse contribution à l'ONU et au multilatéralisme, en particulier dans le contexte d'un certain nombre de défis dans le monde à l'heure actuelle.Appréciant les contributions du pays aux efforts de réponse au changement climatique, Kamal Malhotra a déclaré en tant que présidente de l'ASEAN 2020, le Vietnam a joué un rôle de leadership important, y compris dans la gestion du COVID-19.Le responsable a également félicité le Vietnam pour son contrôle réussi de l'épidémie de COVID-19 et a noté que l'ONU est un partenaire proche du pays dans la réponse aux problèmes de santé, en particulier via l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, et autres agences des Nations Unies.À cette occasion, il a présenté au Premier ministre Nguyên Xuân Phuc deux rapports récents de l’ONU: le rapport sur la situation mondiale du COVID-19 du Secrétaire général de l’ONU et un rapport évaluant les impacts socio-économiques de la pandémie sur le Vietnam.Il a également exprimé son espoir pour la signature rapide du nouveau cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies pour 2022-2026 avec le pays.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a félicité le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour avoir reçu le prix Nobel de la paix 2020, ajoutant que le Vietnam attache une grande importance à l'agriculture ainsi qu'à la production et à l'exportation de denrées alimentaires, qui sont un soutien aidant à stabiliser la vie des gens, en particulier dans le contetxe de la pandémie du COVID-19.Soixante-quinze ans après sa création, l'ONU est confrontée à la nécessité de renforcer la réforme de son système de développement afin de construire une nouvelle génération d'organisations des Nations Unies aux niveaux national, régional et mondial, et le Vietnam soutient et est toujours prêt à contribuer à ces efforts de l'ONU, a-t-il dit.Le Premier ministre a demandé aux organisations des Nations Unies de fournir davantage de conseils politiques pour aider à la gouvernance socio-économique du gouvernement vietnamien.Le gouvernement vietnamien continuera à promouvoir les activités de coopération avec l'ONU et à créer des conditions favorables pour que les organisations de développement des Nations Unies dans le pays puissent mener à bien des programmes et projets conjoints, ainsi que la réforme du système de développement des Nations Unies, a affirmé le dirigeant. - VNA