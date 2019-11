Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au Forum d'affaires Vietnam - République de Corée. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en République de Corée, un Forum d'affaires Vietnam - République de Corée s'est tenu le 28 novembre à Séoul, avec la participation d’environ 700 entreprises et investisseurs des deux pays.

L'événement était organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec la Fédération des industries sud-coréennes (FKI) et l'ambassade du Vietnam en République de Corée.

Le président de la FKI, Huh Chang-soo, a souligné que le Vietnam était une économie stable qui disposait d’un fort potentiel de croissance dans les temps à venir.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République de Corée ont été multipliés par 100 depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992. Actuellement, plus de 5.500 entreprises sud-coréennes sont présentes au Vietnam, où elles ont créé environ 1 million d'emplois.

Dans les années à venir, la FKI collaborera avec plusieurs grandes universités vietnamiennes pour former et partager des expériences avec des entreprises et étudiants vietnamiens.

S'exprimant lors du forum, le vice-Premier ministre et ministre sud-coréen de l'Economie et des Finances, Hong Nam-ki, a souligné que ce forum revêtait une grande importance car il affirmait l'importance particulière et la cohérence de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée.

Hong Nam-ki a déclaré que ces dernières années, les investissements sud-coréens au Vietnam avaient fortement augmenté. La République de Corée est le plus grand investisseur étranger au Vietnam et ce dernier occupe la première place parmi les membres de l'ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en termes d’investissements sud-coréens, avec une hausse annuelle de 37%.

Le vice-Premier ministre Hong Nam-ki a appelé les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam dans la construction, le développement des infrastructures, la haute technologie, l’innovation, le développement des start-up, l’assurance…

Il a déclaré souhaiter que les deux gouvernements renforcent leur coopération pour surmonter les difficultés en cette conjoncture mondiale défavorable, espérant que par le biais de ce forum, les deux parties auront davantage d’opportunités d’investissement.

Le commerce bilatéral est passé de 500 millions de dollars en 1992 à près de 70 milliards de dollars en 2019. La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam avec près d’un millier de projets.

Cette année, le Vietnam a accueilli plus de 5 millions de touristes sud-coréens. La communauté vietnamienne en République de Corée recense plus de 150.000 personnes et environ 140.000 Sud-Coréens vivent au Vietnam.

Le Vietnam soutient et favorise la mise en œuvre de la « Nouvelle Politique vers le Sud » (New Southern policy) lancée par le président Moon Jae-in, dans laquelle le Vietnam a un rôle central, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

A cette occasion, Nguyen Xuan Phuc a souligné la croissance économique du Vietnam de 6,8% en 2018 et en 2019, un taux assez élevé malgré les tensions commerciales mondiales, outre une inflation de 3,5%.

La compétitivité nationale continuellement améliorée et le boom des start-up font du Vietnam une destination attrayante pour les investisseurs, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a prévu un développement vigoureux de certains secteurs au Vietnam dans les temps à venir, tels que la technologie financière, les industries auxiliaires, les énergies renouvelables, avant d’appeler à une coopération plus étroite entre le Vietnam et la République de Corée dans l’éducation, la santé. Il a également encouragé les investisseurs sud-coréens à investir dans les secteurs de la logistique et de la construction navale.

Le chef du gouvernement a déclaré souhaiter qu'en 2020, les échanges commerciaux bilatéraux atteignent la barre des 100 milliards de dollars, et que la République de Corée facilite l’accès des marchandises vietnamiennes à son marché.

Le gouvernement vietnamien s'engage à créer des conditions optimales aux partenaires étrangers, a-t-il déclaré.

Dans le cadre du forum, 33 mémorandums d'une valeur totale de près de 20 milliards de dollars ont été échangés.

A cette occasion, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé son plan d'exploitation de nouvelles lignes aériennes reliant Séoul à Da Lat, Can Tho, Nha Trang et Phu Quoc. La ligne Séoul-Can Tho sera exploitée à raison de trois vols aller-retour par semaine, à partir de janvier 2020. La durée du vol sera de plus de cinq heures.

Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a travaillé avec le vice-Premier ministre et ministre sud-coréen de l'Économie et des Finances, Hong Nam-ki, les présidents de la Fédération des industries sud-coréennes (FKI) Huh Chang-soo et de certains grands groupes sud-coréens tels que Shinhan Bank, SK Energy, etc.

Le vice-Premier ministre Hong Nam-Ki s'est déclaré convaincu que ce forum aurait une signification importante pour les activités de promotion du commerce et accélérerait la coopération entre les entreprises des deux pays.

Soulignant le développement des relations entre le Vietnam et l'ASEAN ainsi qu'entre la République de Corée et le Vietnam, Hong Nam-ki a affirmé que cette visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc marquerait un jalon spécial, contribuant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Le Vietnam accorde toujours un fort soutien aux investisseurs étrangers, a souligné Nguyen Xuan Phuc, ajoutant que les organes compétents vietnamiens aideraient les entreprises étrangères à résoudre leurs difficutés au Vietnam. -VNA