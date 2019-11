Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre sud-coréen Moon Jae-In et les dirigeants des pays de l'ASEAN assistent au Sommet des startup ASEAN-R. de Corée (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le matin du 26 novembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre sud-coréen Moon Jae-In et les dirigeants des pays de l'ASEAN ont assisté au Sommet des startup ASEAN-République de Corée, avec la participation d’un grand nombre de startup de l'ASEAN et de la Corée du Sud.

S'exprimant lors de ce sommet, les dirigeants de l'ASEAN ont affirmé que la startup et l'innovation sont très importantes dans les politiques de développement des pays, dont les pays de l'ASEAN et la Corée du Sud. Chaque pays poursuit des politiques visant à développer des écosystèmes de startup, à concevoir les politiques les plus favorables pour les startup, considérant qu'il s'agit d'un moteur de croissance important dans le contexte de la 4e révolution industrielle.

Le président sud-coréen, Moon Jae-In, a déclaré que l'ASEAN était une région dynamique, avec 60% de la population de moins de 35 ans, et le niveau de créativité et l'esprit de startup en grand potentiel. Cette région est considérée comme point majeur de la 4e révolution industrielle, ce qui montre le potentiel de la startup et de l’innovation de cette région. Cela est conforme à la politique de développement de la Corée du Sud consistant à passer à la créativité et à la startup. La coopération entre les entreprises de l'ASEAN et de la Corée du Sud dans la promotion de l'innovation et de la startup contribuera à promouvoir la paix et la prospérité dans la région.

Le président sud-coréen a également déclaré que de nombreuses similitudes dans la croissance de l'ASEAN et de la Corée du Sud étaient un facteur permettant à la Corée du Sud de poursuivre sa nouvelle politique Sud. Le gouvernement sud-coréen poursuit une politique de développement axée sur les entreprises innovantes et les entreprises sont de plus en plus performantes. La Corée du Sud reconnaît que la coopération entre la Corée du Sud et les pays de l'ASEAN est essentielle. Par conséquent, la Corée du Sud souhaite se joindre aux pays de l'ASEAN pour créer un écosystème de startup, dont les écosystèmes de startups recherchés par chaque pays de l'ASEAN.

En tant que président de l'ASEAN en 2019, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a déclaré que l'ASEAN avait encouragé la coopération dans les domaines de la startup, de l'innovation et de la mise en contact des startup par le biais de forums vers le développement durable.

Lors de la conférence, les dirigeants ont également déclaré que l'ASEAN et la Corée du Sud devraient continuer à attacher de l'importance à la coopération dans le domaine de la startup afin de promouvoir la croissance, le dynamisme, l'inclusion et la durabilité. La promotion de la startup est également conforme à la déclaration de vision commune pour la paix, la prospérité et le partenariat, ainsi qu'au plan d'action 2021-2024 entre l'ASEAN et la République de Corée. -VNA