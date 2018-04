Ninh Binh (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a inauguré à coups de tambours la fête de Tràng An, le 29 avril dans le complexe paysager de Tràng An, patrimoine culturel et naturel mondial, dans la province de Ninh Binh (Nord).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc donne le coup d’envoi de la fête de Tràng An 2018. Photo : VNA

La fête sur le thème de la connexion des patrimoines coincide avec les célébrations des 1.050 ans de Dai Cô Viêt, premier État féodal centralisé du Vietnam. Cet anniversaire a été célébré dans l’ancienne capitale de Hoa Lu où trois dynasties s’y sont succédées : Dinh (968-980), Lê antérieurs (980-1009) et Ly (1009-1225).



Cortège en l’honneur de la tradition «Boire de l’eau et penser à sa ressource» lors de la fête de Tràng An 2018. Photo : VNA

Dans les grottes les plus en altitude ont été retrouvées des traces de différentes montées du niveau de la mer et d’activités humaines datant de 30.000 ans. Elles illustrent l’occupation de ce massif par des chasseurs-cueilleurs et leur adaptation aux changements climatiques et environnementaux.



