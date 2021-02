Hanoi, 18 février (VNA) - L’État doit favoriser l’innovation du secteur privé et créer de grands groupes privés, a souligné jeudi 18 février à Hanoï le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors d’une visioconférence entre la permanence de son gouvernement et les localités sur le projet «Pour une bonne gouvernance étatique du secteur privé».

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors d’une visioconférence entre la permanence de son gouvernement et les localités sur le projet «Pour une bonne gouvernance étatique du secteur privé». Photo : VNA

Saluant le rôle essentiel du secteur privé dans le développement de l’économie nationale, le chef du gouvernement a plaidé pour un soutien plus fort à son développement. Ce projet doit tenir compte des fluctuations au Vietnam et dans le monde, a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a demandé que le projet tienne compte de la situation du pays, de la situation internationale en évolution rapide, des impacts des catastrophes naturelles, du changement climatique et de la pandémie de COVID-19 avec le fort développement des sciences et technologies et la quatrième révolution industrielle.



Des solutions pour éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les activités de production et commerciales, y compris celles du secteur privé, doivent également être fournies dans ce projet afin de faciliter les opérations des entreprises privées au Vietnam, a noté le Premier ministre.



Il doit également se conformer à l’économie de marché à orientation socialiste et aux orientations prévues par les documents du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien», a précisé Nguyên Xuân Phuc qui a avancé certaines mesures stratégiques pour développer le secteur privé, mesures qui consistent pour l’essentiel à favoriser son pouvoir d’innovation pour qu’il joue un rôle plus important dans le développement de l’économie numérique, à procéder à un perfectionnement institutionnel pour mieux l’accompagner, à former une main d’œuvre qualifiée au service de son développement et à créer de grands groupes.

Le même jour, la permanence du gouvernement a examiné un projet de rapport sur les emprunts et le remboursement de la dette publique au cours de la période 2016-2020 et un plan sur cette question pour la période 2021-2025 qui sera soumis à l'Assemblée nationale.- VNA