Oslo, 26 mai (VNA) – Dimanche midi 26 mai (heure locale), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa suite ont quitté Oslo, concluant leur visite officielle en Norvège, et se sont envolé pour Stockholm pour une visite officielle en Suède sur l'invitation de son homologue suédois Stefan Löfven.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est reconduit par les cadres de l'ambassade du Vietnam en Norvège. Photo: VNA

Lors de son séjour en Norvège, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est entretenu avec son homologue norvégien, Erna Solberg. Les deux premiers ministres ont estimé que les relations commerciales et d’investissement entre les deux pays étaient sur la bonne voie mais ne correpondaient poas encore au potentiel et aux atouts des deux parties.

Les deux parties sont convenues d’accélérer pour achever dans les meilleurs délais les négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (EFTA), dont la Norvège est le coordonnateur.

Les deux pays encourageront leurs entreprises à étendre les activités sur leurs marchés respectifs, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, des services technologiques pétroliers et de l’économie bleue. Ils vont également promouvoir la consommation et la qualité de leurs fruits de mer, y compris le poisson vietnamien et le saumon de Norvège.

S'agissant de la question de la Mer Orientale, ils ont procédé à un échange de vues sur l'importance et la nécessité de garantir la paix, la stabilité, la sûreté, la sécurité et la liberté de la navigation et du survol dans cette zone maritime.



Tous les différends doivent être réglés par des mesures pacifiques, conformément au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et à d'autres documents régionaux pertinents, ont-ils déclaré.

Durant sa visite, Nguyen Xuan Phuc a également rendu une visite de courtoisie au roi de Norvège et s'est entretenu avec la présidente du Parlement norvégien.

En ce qui concerne les activités de promotion du commerce, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa suite ont assisté au Forum des affaires Vietnam-Norvège, auquel ont participé plus de 300 entreprises et investisseurs des deux pays.

S'adressant aux entreprises et aux investisseurs norvégiens, le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que ces derniers recherchent des opportunités de cooperation mutuellement avantageuses.

"Le gouvernement vietnamien vous accompagne", a-t-il déclaré, ajoutant que cela contribuera de manière significative à cultivar les relations de coopération entre le Vietnam et la Norvège.

Le Premier ministre a également pris le temps pour recevoir les dirigeants de cinq grandes sociétés norvégiennes: Kongsberg Maritime, DNV-GL, PHARMAQ, Vard et Juton; visiter le modèle de production et étudier le mécanisme de coopération entre Kongsberg Maritime et Pharmaq.

Il s’agit de deux plus grandes entreprises norvégiennes dans les domaines de l’économie marine, des soins de santé et de l’aquaculture. Elles mènent actuellement des activités de coopération et d’affaires au Vietnam.

À l'occasion de sa visite officielle en Norvège, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également rencontré les cadres et travaillés de l'ambassade du Vietnam dans ce pays, ainsi que la diaspora vietnamienne. -VNA