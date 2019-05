Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors du Forum des affaires Vietnam-Norvège à Oslo le 24 mai.



Oslo, 24 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné le potentiel du Vietnam et de la Norvège pour renforcer la coopération économique, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, de l'industrie et de l'aquaculture, lors du Forum des affaires Vietnam-Norvège à Oslo le 24 mai.S'exprimant lors de l'événement dans le cadre des activités de sa visite officielle en Norvège, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que les relations politiques bilatérales lors de ces dernières années s'étaient développées de manière fructueuse, mais leurs liens économiques n'avaient pas encore atteint une efficacité élevée.Les deux pays souhaitent établir un partenariat, comme indiqué dans la déclaration commune publiée lors de la visite officielle du Premier ministre norvégien au Vietnam en 2018, a-t-il ajouté.Exposant les entreprises et les investisseurs norvégiens sur le développement socio-économique du Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que ce pays est l’un des quatre pays du monde où la croissance économique est la plus forte.Le Vietnam a jusqu'à présent participé à 11 accords de libre-échange de nouvelle génération, notamment l'accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP), et le pays se coordonne de toute urgence avec l'Union européenne pour la signature de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) en 2019, a-t-il souligné.En venant au Vietnam, les entreprises norvégiennes peuvent accéder à de nombreux grands marchés de la région, notamment le marché de l'ASEAN, a déclaré le leader.En ce qui concerne les échanges commerciaux entre les deux pays, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que des progrès avaient été accomplis, mais ils ne correspondaient pas au potentiel existant, atteignant seulement 350 millions de dollars américains en 2018.Il a affirmé que le Vietnam s'attache à maintenir une croissance économique élevée comprise entre 6,5 et 7% dans les années à venir afin de continuer à améliorer la taille de l'économie et le revenu par habitant au Vietnam, qui sont encore bien inférieurs à ceux de la Norvège.Le Vietnam continuera à réformer les institutions juridiques, à restructurer l'économie, à exploiter le potentiel du secteur économique privé et à promouvoir l'intégration internationale dans la direction du libre-échange.Le pays appelle à investir dans l'économie verte, les infrastructures, les énergies renouvelables, l'économie maritime et l'industrie, a-t-il déclaré, espérant que les investisseurs norvégiens s'intéresseront au Vietnam et rechercheront des possibilités de promouvoir une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays.Dans son discours, le ministre norvégien de l'Industrie et du Commerce, Torbjorn Roe Isaksen, a déclaré que le forum offrait un bon changement aux entreprises des deux parties, qui souhaitaient explorer les opportunités commerciales et d'investissement dans chaque pays.Il a souligné que le Vietnam était "un point brillant du développement économique" et que la Norvège souhaitait transformer ses relations avec le Vietnam en un partenariat économique et commercial, bénéficiant ainsi aux peuples et aux entreprises des deux pays.Soulignant le potentiel des entreprises vietnamiennes et norvégiennes à mettre en place une coopération à long terme, le responsable a déclaré que les deux parties avaient des bases pour se coordonner afin de faire face aux défis liés au changement climatique et d'élargir la coopération économique.La coopération économique entre le Vietnam et la Norvège est constamment améliorée grâce aux investissements, à la production et aux activités commerciales des entreprises et des investisseurs norvégiens au Vietnam, a-t-il déclaré, exprimant son espoir que de plus en plus d'entreprises de son pays investiraient au Vietnam dans les années à venir.Dans le cadre du forum, trois accords de coopération dans les domaines de l'énergie, de la logistique et de l'électricité ont été signés entre les deux parties.La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) a également signé un accord de coopération avec l’agence de commerce et d’investissement norvégienne afin de développer des projets et des programmes visant à soutenir les entreprises des deux parties dans le processus d’investissement et d’affaires. -VNA