Tokyo (VNA) - Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a proposé une coopération renforcée entre les pays du Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quadrilateral Security Dialogue ou Quad - Etats-Unis, Inde, Australie et Japon) et d’autres pays tels que les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga (deuxième, à partir de la droite) s'exprime lors du sommet virtuel du Quad le 12 mars. Photo: AFP/VNA

Le chef du gouvernement japonais a fait la proposition lors du sommet virtuel du Quad réunissant les dirigeants des quatre pays vendredi 12 mars. Yoshihide Suga a déclaré aux journalistes après la réunion que les autres dirigeants étaient d’accord.



Les dirigeants du Quad ont également convenu de renforcer davantage la coopération et de mettre en place trois groupes de travail consacrés aux questions clés, y compris la réponse au Covid-19.



Ils ont convenu de travailler ensemble pour aider à distribuer des vaccins contre le nouveau coronavirus dans les pays en développement de la région Indo-Pacifique, a déclaré Yoshihide Suga, ajoutant qu’un groupe de travail discuterait de la mise en œuvre du programme.



Il a noté que la réunion avait aidé les quatre pays à franchir une "nouvelle étape" dans leurs relations et qu’ils avaient accepté de tenir un sommet en personne d’ici la fin de cette année.



L'"Indo-Pacifique", qui étend l'"Asie-Pacifique" – concept en vogue de la fin du XXe siècle – au sous-continent indien et à l'océan qui l'entoure, est une région charnière du monde, le centre de gravité actuel des échanges maritimes et de la croissance. – VNA