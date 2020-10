Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide prend la parole à l'Université Vietnam-Japon (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - Le 19 octobre, le Premier ministre japonais Suga Yoshihide a rencontré des étudiants de l'Université Vietnam-Japon (VJU) de l'Université nationale à Hanoi - symbole des projets de développement des ressources humaines entre le Japon et l'ASEAN - dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.

Dans son discours sur le thème «Construire ensemble l'avenir de l'Indo-Pacifique», le Premier ministre Suga a affirmé que l'ASEAN et le Japon sont des partenaires et amis égaux, les deux se soutenant en travaillant côte à côte, en apprenant les uns des autres et en travaillant ensemble à la poursuite de croissance.

Cela est amplement illustré par la récente réponse à la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était profondément ému lorsque le Vietnam a envoyé 1,2 million de masques faciaux au Japon dans les circonstances de nombreux pays souffrant de pénuries de fournitures médicales.

Le Japon accorde des fournitures et du matériel médicaux sous forme de dons et contribue à la mise en valeur des ressources humaines en vue de contribuer au renforcement des systèmes de santé et de soins médicaux et à l'amélioration de la santé publique dans l'ASEAN. En outre, le Japon et l'ASEAN travaillent actuellement ensemble à la création du Centre de l'ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes dans le but de renforcer la capacité de réponse de l'ASEAN aux maladies infectieuses, a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre japonais, la chaîne d'approvisionnement est un élément essentiel et intégral du commerce international moderne. Cette tendance a été inaugurée par l'investissement des entreprises japonaises dans l'ASEAN.

Dans ce processus, les entreprises japonaises ont amélioré l'expertise de leurs employés locaux dans les pays d'accueil grâce à des formations et ont contribué à soutenir les entreprises locales.

«Le mot clé pour améliorer encore la connectivité est la technologie numérique et la résilience des chaînes d'approvisionnement», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Suga a ajouté que son pays a mis en œuvre le "Projet WA" pour favoriser les échanges culturels entre le Japon et l'ASEAN à travers les beaux-arts et la langue japonaise.

«Lorsque la pandémie de COVID-19 sera maîtrisée, j'espère sincèrement que de nombreuses personnes se rendront au Japon et à l'ASEAN pour découvrir la diversité culturelle et la nature riche de chaque pays et savourer les délicieuses cuisines locales», a-t-il ajouté.

«Étudiants de l’Université Vietnam-Japon, venez visiter le Japon pour un emploi, des recherches, des voyages d'affaires et d'autres raisons», a-t-il appelé.

«Je déploierai moi-même tous les efforts et chérirai l’amitié inestimable avec l’ASEAN. En tant que bons amis, faisons l'effort, en travaillant main dans la main, d'aller de l'avant et de réaliser un Indo-Pacifique libre, ouvert et plus prospère », a ajouté le Premier ministre japonais. -VNA