Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite dimanche 30 janvier, formulé ses vœux pour le Nouvel An lunaire du Tigre 2022 et inspecté l’état de préparation au combat de l’armée de l’air et de défense anti-aérienne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec des cadres et soldats de l’armée de l’air et de défense anti-aérienne, le 30 janvier. Photo : VNA

Accompagné du membre du Bureau politique et ministre de la Défense Phan Van Giang, le chef du gouvernement a dirigé en visioconférence le travail de préparation au combat et adressé ses meilleurs vœux aux soldats de l’armée de l’air et de défense anti-aérienne et aux habitants sur l’archipel de Truong Sa (Spratleys).

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu, hautement apprécié et chaleureusement salué les efforts, les exploits et les réalisations remarquables que l’armée de l’air et de défense aérienne ont accomplis ces dernières années.

Il a déclaré qu’en 2022, la situation mondiale et régionale devrait continuer à évoluer de manière rapide, complexe et imprévisible; les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels deviennent plus aigus ; la récession économique causée par la pandémie de Covid-19 affecte directement la stabilité du développement des pays et des peuples.

Sur le plan intérieur, outre les opportunités et les avantages, le Vietnam continue de subir des impacts négatifs des changements climatiques, des catastrophes naturelles, des épidémies, notamment le Covid-19, a-t-il fait remarquer.

La mission de protéger la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie dans la nouvelle situation est très lourde, demandant à l’Armée populaire du Vietnam en général et à l’armée de l’air et de défense aérienne de continuer de se rénover, de promouvoir la tradition héroïque de l’Armée populaire du Vietnam : accomplir toutes les tâches, surmonter toutes les difficultés et vaincre tous les ennemis envahisseurs, a-t-il souligné.

L’armée de l’air et de défense anti-aérienne doit bien posséder et mettre en œuvre les résolutions et les directives du Parti, de l’État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, avec l’accent mis sur la résolution du 13e Congrès national du Parti, la résolution n°28-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, a-t-il déclaré.

Le Parti, l’État et le peuple accordent toujours une attention particulière et veillent à construire l’Armée populaire du Vietnam en général, l’armée de l’air et de défense anti-aérienne en particulier de plus en plus puissant sur tous les plans, a encore indiqué le chef du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité une année pleine de santé, de bonheur et de réussite aux généraux, officiels, soldats, ouvriers, employés de l’armée de l’air et de défense anti-aérienne, ainsi qu’aux soldats et habitants sur l’archipel de Truong Sa. – VNA