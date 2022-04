Soc Trang (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué mercredi après-midi 27 avril une visite de terrain sur la zone du futur port maritime de Trân Dê et le chantier de la centrale thermique de Long Phu I, dès son arrivée dans la province de Soc Trang, dans le delta du Mékong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh gesticulant en face de la mer lors de sa tournée de travail à Soc Trang, le 27 avril. Photo : VNA

A la tête d’une délégation gouvernementale, à bord d’un navire à grande vitesse, il a inspecté la zone planifiée pour construire le port maritime de Trân Dê, dans le district éponyme, appelée à devenir un port matirime spécial et une porte d’accès régionale.

Ce projet entre dans la droite ligne de la résolution n°13-NQ/TW du Bureau politique en date du 2 avril 2022 sur les orientations du développement socio-économique et de la garantie de la défense et de la sécurité nationales du delta du Mékong jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Le futur port jouit d’une position privilégiée étant situé au milieu de l’aval de l’immense fleuve Hâu (bras postérieur du Mékong) qu’animent le ballet des barques et bateaux de commerce et reliant un réseau de voies navigables intérieures et routes vers le centre du delta du Mékong ainsi que ses ports maritimes et centres logistiques.



Le ministre des Transports Nguyên Van Thê et le secrétaire du comité du Parti de la province de Soc Trang, Lâm Van Mân ont fait savoir que le port maritime de Trân Dê, une fois construite, sera capable d’accueillir des navires et des porte-conteneurs d’un tonnage de 50.000 à 160.000 DWT.

Dans le cadre de sa visite de travail à Soc Trang, le chef du gouvernement s’est rendu le même après-midi sur le chantier du projet de centrale thermique de Long Phu 1 qui pène toujours à sortir de terre dans la commune de Long Duc, district de Long Phu.

Ce projet, d’une puissance totale de 1.200 MW, a été mis en chantier en septembre 2015 et devrait, selon la Planification de l’électricité VII, mettre en service son premier groupe de turboalternateurs en 2018 et son deuxième en 2019.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’investisseur et à la province de Soc Trang de continuer de rechercher et de trouver des solutions pour résoudre les difficultés rencontrées et de poursuivre les travaux dans l’esprit d’autonomie et de résilience. – VNA