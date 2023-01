Le Premier ministre et la mission l’accompagnant sur le chantier de construction du pont My Thuan 2. Photo : VNA Le Premier ministre et la mission l’accompagnant sur le chantier de construction du pont My Thuan 2. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé inspecter le 30 janvier des projets de transport majeurs du delta du Mékong.

Le Premier ministre et une mission l’accompagnant se sont rendus au chantier de construction du pont My Thuan 2, au-desssus de la rivière Tien.

Le pont My Thuan 2 a été entièrement conçu et construit par des Vietnamiens et appartient aux autoroutes Trung Luong - My Thuan et My Thuan - Can Tho, reliant les provinces de Tien Giang et Vinh Long. Le pont et la voie d’accès ont une longueur totale d'environ 6,61 km, dont 1,9 km pour le pont principal. La construction a commencé en mars 2020 et devrait être achevée en 2023, avec un investissement total de plus de 5.000 milliards de dongs (215 millions de dollars).

Le dirigeant a félicité les provinces de Tien Giang et Vinh Long et l'entrepreneur pour avoir bien mis en œuvre les directives du Premier ministre pour assurer le rythme requis. Maintenant, les travaux de libération du terrain sont terminés et la construction a atteint 70,73%.

Le Premier ministre et des responsables du Corps d'armée 12 (Compagnie générale de la construction Truong Son). Photo : VNA

Le chef du gouvernement et la mission l'accompagnant ont aussi visité le centre d'opération du projet d'autoroute Nord-Sud et le chantier de construction du tronçon Can Tho - Hau Giang pris en charge par le Corps d'armée 12 (Compagnie générale de la construction Truong Son) dans la province de Hau Giang. Il a travaillé en ligne avec des unités de construction et celles du Corps d’armée 12 installées dans l’ensemble du pays.

Le chef du gouvernement a félicité le Corps d'armée 12 pour avoir travaillé tout au long du Têt traditionnel sur les chantiers, souhaitant que les unités du Corps d'armée 12 poursuivent leurs efforts pour assurer la qualité et le rythme du projet.

Il a suggéré aux ministères, secteurs et localités concernés de se coordonner activement pour mener à bien la libération du terrain et fournir suffisamment de matériaux de construction pour le projet.

Il a demandé aux autorités provinciales d'étudier et de développer le transport fluvial interne, de former des ressources humaines, d'étoffer les services logistiques..., outre le développement des autoroutes.

Dans la matinée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans la zone de réinstallation du district de Cai Rang, ville de Can Tho. - VNA