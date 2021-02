Hanoi, 7 février (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rendu visite et offert samedi 6 février des cadeaux de Têt (Nouvel An lunaire) à des familles bénéficaires de politiques sociales et à celles en situation difficile dans la commune de Quê Phu, district de Quê Son, province de Quang Nam (Centre).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à gauche) lors de sa visite des familles bénéficaires de politiques sociales et celles en situation difficile dans la commune de Quê Phu, district de Quê Son, province de Quang Nam, le 7 février. Photo : VNA

En 2020, Quang Nam était l’une des provinces frappées de plein fouet par l’épidémie du nouveau coronavirus et les calamités naturelles qui avaient fait des dizaines de morts et disparus.



Au nom du Parti, de l’État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le chef du gouvernement a remis des cadeaux de Têt à 50 familles bénéficaires de politiques sociales et défavorisées dans la commune de Quê Phu.



Il a également demandé aux dirigeants privinciaux de transmettre en main propre 400 autres cadeaux aux familles bénéficaires de politiques sociales, aux familles défavorisées et à celles durement touchées par les calamités naturelles.



Soulignant la tradition de “Héros des forces armées populaires’’ de la commune de Quê Phu, il a exhorté les autorités et les habitants locaux de promouvoir l’esprit d’autonomie et de résilience, de renouveler la mentalité pour rendre leur vie meilleure et leur localité prospère.