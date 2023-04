Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fixé le calendrier pour démarrer et achever une série de projets de transport clés, lors de la 5e réunion en format hybride du Comité de pilotage d’Etat des ouvrages et projets nationaux clés, mercredi 12 avril à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion, à Hanoi, le 12 avril. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Transports et à 14 provinces et villes qui sont les autorités en charge de mettre en chantier avant le 30 juin 2023 trois autoroutes horizontales dont les projets d’investissement ont été approuvés - Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang, Biên Hoa-Vung Tàu, Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt - et deux rocades de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.Le Premier ministre s’est également félicité de 8 provinces et villes (Khanh Hoa, Dak Lak, Dông Nai, Bà Ria-Vung Tàu, Cân Tho, An Giang, Hâu Giang et Soc Trang) en tant qu’autorités en charge de trois autoroutes horizontales, pour leur engagement actif dans le déploiement des projets.Pour ceux dont les projets d’investissement n’ont pas encore été approuvés, il a demandé au ministère des Transports et aux localités d’achever dans les meilleurs délais les procédures d’investissement des projets, et de revoir le niveau d’investissment du projet d’autoroute Ninh Binh-Nam Dinh-Thai Binh.Il a ordonné aux comités populaires des provinces de Hung Yên et Bac Ninh (Nord) de se dépêcher d’accomplir les procédures en vue de l’approbation des investissements des sous-projets relevant des rocades dont ils sont les autorités en charge.