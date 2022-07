Nghê An (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté samedi 23 juillet dans la province de Nghê An (Centre) TH Group et d’autres groupes économiques privés à contribuer à la construction d’une économie indépendante, autonome et intégrée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec des employés de TH Group, à Nghê An, le 23 juillet. Photo : VNA

TH Group, l’un des plus grands producteurs laitiers du Vietnam, devrait continuer à étendre son échelle, à améliorer la productivité et la qualité, à construire une marque TH plus forte et à augmenter la vie matérielle et spirituelle des employés, a-t-il déclaré en visitant le champ d’élevage de vaches et le système de production laitière du groupe, ainsi que l’usine d’eau et de jus purifiés dans la cité municipale de Thai Hoa.

Le chef du gouvernement a affirmé que TH Group témoigne des résultats d’un parcours de plus de 35 ans de rénovation du pays ; et a contribué à jeter les bases d’une société démocratique socialiste, d’un État de droit socialiste et d’une économie de marché à orientation socialiste, qui identifient les personnes à la fois comme le centre, le sujet et la force motrice du développement, et qui ne sacrifient pas l’environnement et la sécurité sociale sur l’autel de la croissance économique.

Il a souligné la nécessité de continuer à mettre en œuvre les politiques du Parti et les lois de l’État sur le développement de l’économie privée, en la faisant devenir le moteur de l’économie du pays ; de construire une culture saine, civilisée, professionnelle et égalitaire parmi les hommes d’affaires ; de faire passer les intérêts de la nation et du pays avant tout; d’assurer l’harmonie entre les intérêts de l’Etat, des personnes et des entreprises ; et de promouvoir le partenariat public-privé dans le développement national.

Les entreprises doivent oser penser et oser faire, et en même temps prévenir et combattre la corruption et les pratiques malsaines dans le secteur privé, a-t-il ajouté.

Plus tôt, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le domaine de la haute technologie appliquée de TH Group. Il a indiqué que le modèle de terrain du groupe s’inscrit dans la politique de développement durable du pays, dans le sens de l’économie verte, de l’économie circulaire et de la réduction des émissions de méthane. – VNA