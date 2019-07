Quang Ngai (VNA) - Quang Ngai devrait améliorer son environnement de l’investissement et des affaires afin de relever l’indice de compétitivité provinciale (PCI), actuellement à la 41e position, a déclaré mardi 2 juillet le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors d’une conférence sur la promotion des investissements dans la province centrale.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la conférence. Photo: VNA

La province doit continuer à réformer les procédures administratives, améliorer les capacités de gestion étatique, former les travailleurs et assurer un traitement égal, ouvert et transparent aux entreprises et aux investisseurs, a-t-il ajouté.

En outre, Quang Ngai doit définir des plans et des stratégies de développement économique clairs, tout en veillant au développement du secteur économique privé et au soutien des petites entreprises, a-t-il indiqué.

Parmi les autres tâches importantes figurent la réduction durable de la pauvreté et la protection de l’environnement, a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a souligné que Quang Ngai n’avait pas encore optimisé son potentiel pour attirer les investisseurs, notant que la localité dispose de plusieurs atouts importants de développement socio-économique.

Ils incluent la situation géo-économique favorable, le système portuaire et aéroportuaire, la Zone économique de Dung Quat et le Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP), le littoral de 130 km, les valeurs culturelles et historiques spéciales et les ressources humaines, a-t-il précisé.

Les spécialités locales créeraient d’énormes valeurs commerciales une fois qu’elles seraient correctement mises en valeur, a-t-il ajouté.

Il a salué les réalisations de Quang Ngai en 2018, avec une croissance économique de 9,6%, un chiffre d’affaires à l’export dépassant 20% de l’objectif fixé et la collecte budgétaire supérieure de 33,4% que prévu.

La collecte budgétaire de Quang Ngai s’élève à plus d’un milliard de dollars, se classant au 13e rang national, ce qui correspond presque au bilan total des provinces des Hauts Plateaux du Centre, a-t-il ajouté.

En outre, son revenu par habitant dépassait les 2.514 dollars par an, soit l’équivalent de la moyenne nationale, a-t-il déclaré.

Toutefois, la collecte budgétaire repose principalement sur la raffinerie de Dung Quât et le taux de pauvreté reste élevé, à 9,57%, a-t-il fait remarquer.

Le dirigeant vietnamien a donc demandé à la province d’apprécié à sa juste valeur chaque dông d’investissement, ce qui, a-t-il dit, est précieux pour les habitants locaux en difficulté.

Il a assisté à la remise des décisions et des certificats d’investissement à 15 projets dont le capital d’investissement combiné s’élevait à plus de 14,5 billions de dôngs (623,5 millions de dollars).

Dans l’après-midi, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a visité et eu une séance de travail dans la Ville de l’éducation internationale IEC - Quang Ngai, ouvrage construit en l’honneur du 30e anniversaire du rétablissement de la province de Quang Ngai.

L’IEC - Quang Ngai est le premier écosystème complet d’éducation internationale au Vietnam développé par Nguyen Hoang Group avec des niveaux d’éducation complets allant de la maternelle au doctorat. – VNA