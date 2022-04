Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé vendredi, 22 avril, à Hanoï, une conférence sur le développement d’un marché des capitaux sûr, transparent et efficace, et ce en vue de maintenir la stabilité macro-économique et d’assurer les grands équilibres de l’économie.

Lors de la conférence. Photo : VNA

Saluant les acquis importants obtenus après 35 ans de renouveau et d’intégration internationale, le chef du gouvernement a rappelé que le marché financier du pays était basé sur deux marchés essentiels, à savoir le marché des capitaux qui fournit des capitaux à moyen et à long terme, et le marché monétaire synonyme de flux de capitaux à court terme.

Le marché des capitaux du Vietnam a enregistré une croissance rapide ces dernières années, augmentant de 28,5 % par an en moyenne entre 2016 et 2021. Il équivalait à 134,5 % du PIB l'année dernière, soit 3,5 fois plus qu'en 2015. En particulier, le marché boursier équivalait à 93,8% du PIB tandis que le marché obligataire 39,7%, selon un rapport remis lors de la réunion.

Cependant, la croissance rapide des marchés boursiers et obligataires a également posé des risques latents, a-t-il noté, soulignant certains cas de manipulation du marché, de mobilisation d'obligations à des fins erronées et d'infraction à la loi.

Il a demandé aux organes compétents et à la communauté des entreprises de redoubler d’efforts pour assainir le marché des capitaux, protéger les droits et les intérêts légitimes des investisseurs et développer de manière efficace et durable ce marché.

Le Premier ministre a souligné la politique constante du Parti et de l'État de ne pas criminaliser les relations économiques et de mettre en place des politiques de soutien pour encourager les entreprises à se conformer aux lois et à fonctionner de manière efficace et transparente, contribuant ainsi au développement national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est aussi dit confiant dans les perspectives de croissance du Vietnam. Immédiatement après cette conférence, le gouvernement va promulguer une résolution sur les missions et les mesures visant à stabiliser et à développer un marché des capitaux sûr, transparent et efficace, a-t-il ajouté. - VNA