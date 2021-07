Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté lundi 19 juillet à déployer plus d’efforts à la hauteur de sa stature de la capitale millénaire aux belles traditions culturelles et de la “Ville pour la paix”.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa séance de travail avec les principaux dirigeants de Hanoi, le 19 juillet. Photo : VNA

La ville doit redoubler d’efforts en faveur du développement culturel et pour être dignement le centre politique, socio-économique, diplomatique, de défense et de sécurité du pays, a-t-il déclaré lors d’une séance de travail avec les principaux dirigeants de Hanoi.

Il a également exhorté Hanoi à opérer des percées dans l’amélioration de l’environnement, la modernisation des infrastructures stratégiques, le développement économique notamment en profondeur, et l’accélération de la transformation numérique.

Au cours des six premiers mois de 2021, Hanoi a atteint une croissance de 5,91%, bien supérieure au taux de 2,92% enregistré à la même période de l’an dernier. La chaîne de production est maintenue et deux scénarios pour l’économie hanoïennne en 2021 ont été envisagés, tablant sur 7,5% et 6,5-7% de croissance.

Si la la propagation du coronavirus reste toujours sous contrôle à Hanoi, les risques de recrudescence sont encore élevés et difficiles à prévenir, a fait savoir le président du Comité populaire municipam Chu Ngoc Anh, ajoutant que la ville a pris de nombreuses mesures urgentes pour prévenir et contrôler l’épidémie.

Animée par la volonté d’endiguer l’épidémie, Hanoi a reconstruit ses scénarios de croissance adaptés à la réalité et s’efforcera d’obtenir la meilleure performance possible, a pour sa part indiqué le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Dinh Tiên Dung.

Appréciant les résultats initiaux de la ville au premier semestre, le chef du gouvernement a demandé à la ville d’avoir une nouvelle approche, d’adhérer à la réalité et de mettre en place des mesures plus drastiques et efficaces pour contrôler la maladie.

Hanoi doit continuer à s’en tenir aux tâches, élaborer des solutions proches de la réalité, mettre en œuvre efficacement la résolution du 13e Congrès nationale du Parti et la résolution du 17e Congrès du Comité du Parti de Hanoi, a-t-il souligné.

La ville doit persévérer dans la mise en œuvre du double objectif. La première priorité consiste à prévenir et à contrôler l’épidémie en faisant passer la santé des gens avant toute chose, continuer à combattre l’épidémie au même titre qu’un ennemi et à maienir la production dans des lieux sûrs, a-t-il encore indiqué. – VNA