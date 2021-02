Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le premier jour ouvrable après les vacances du Nouvel An lunaire 2021, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé une réunion de la permanence du gouvernement pour évaluer le Têt, mettre en œuvre les tâches clés après cette grande fête et discuter de la lutte contre le COVID-19.



Il a ordonné à toutes les agences, unités et localités de se concentrer sur le travail dès le premier jour ouvrable, en particulier sur les problèmes en suspens en raison des vacances du Têt. Il a demandé au ministère de la Santé, au bureau gouvernemental et aux localités, notamment Hai Duong, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, de suivre de près la situation épidémique et socio-économique afin de proposer à temps opportun des solutions appropriées.



Lors de la réunion, le Premier ministre a souligné l’importance de cinq problèmes pour le développement national au premier semestre 2021, mais aussi pour toute l’année et d’ici cinq ans.



Tout d’abord, il est nécessaire d’assurer l’équilibre entre l’ouverture, la réforme, le développement socio-économique et la consolidation et le renforcement du leadership du Parti; entre le respect des lois du marché et l’orientation socialiste, entre la croissance économique et le développement humain, entre le progrès social et la protection de l'environnement, entre l'indépendance et l'intégration, a-t-il indiqué.



Le deuxième problème consiste à trouver un équilibre entre le développement économique rapide et la garantie d’un progrès social équitable, y compris le respect de l’environnement et la protection de l’identité culturelle nationale, a-t-il ajouté.



Troisièmement, c’est l'équilibre entre les forces intrinsèques et extrinsèques, entre les économies nationale et étrangères, entre le commerce intérieur et le commerce extérieur, entre le développement d'une économie indépendante et autonome et l'ouverture et l'intégration économique tant régionale que mondiale, a-t-il affirmé.



Quatrièmement, il est important d’équilibrer les priorités à court terme et les objectifs à long terme, a-t-il déclaré, avant d’insister sur la nécessité d’équilibrer les ressources financières nationales, le solde budgétaire, la dette publique, la balance des paiements internationaux et de nombreux autres indicateurs macroéconomiques.



Nguyen Xuan Phuc a chargé le bureau gouvernemental de rédiger une directive du Premier ministre sur les tâches à mettre en oeuvre après les vacances du Têt.



Selon un rapport du bureau gouvernemental présenté à cette occasion, le pouvoir d'achat de l'ensemble du pays pendant le Nouvel An lunaire 2021 n'avait augmenté que de 3 à 5% par rapport au mois ordinaire et de 7 à 10% par rapport à la même période 2020.



Jusqu'à 19h00 mardi 16 février, les localités avaient dépensé près de 5.558 milliards de dôngs (plus de 231 millions de dollars) pour assister les bénéficiaires des politiques sociales et les travailleurs pendant le Nouvel An lunaire 2021. Plus de 1,73 million de personnes méritantes avaient obtenu des cadeaux du président du Vietnam, d’une valeur totale de près de 538 milliards de dôngs, à l’occasion du Têt. -VNA