Le Centre ASEAN-République de Corée en collaboration avec l’International Contractors Association of Korea (ICAK) organisera les 18 et 19 janvier en ligne le 9e Forum sur la connectivité de l’ASEAN.

Les Philippines ont enregistré, le 17 janvier, 37.070 nouveaux cas de COVID-19 et 23 décès dus au Covid-19, portant les chiffres respectifs à 3.242.374 et 52.929.

Le ministère de la Santé du Laos recommande aux gens de réduire la taille des festivals et de n'effectuer que des rites traditionnels afin d'éviter les risques de contamination au COVID-19.

L'échelle de Cobra Gold, un exercice militaire conjoint annuel mené par la Thaïlande et les États-Unis et prévu cette année du 20 février au 5 mars, devrait réduire son échelle à cause du variant Omicron.