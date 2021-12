Hanoï, 20 décembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à une intensification de la prévention contre la pandémie, ainsi qu'à assurer un contrôle efficace du nouveau variant Omicron du virus SARS-CoV-2 à propagation rapide dans divers pays du monde.

Photo d'illustration : Ministère de la Santé

Dans un télégramme signé le 19 décembre sur le travail de prévention de la pandémie, le Premier ministre a indiqué que bien qu'il n'ait détecté à ce jour aucun cas infecté par ce nouveau variant dans le pays, le nombre de patients graves ou de décès dus à la maladie a tendance à augmenter dans divers endroits.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Santé de suivre de près la situation épidémique dans le pays et dans le monde et d'informer le gouvernement d'élaborer les mesures nécessaires, adéquates et opportunes visant à prévenir la pandémie, à détecter de nouveaux variants, ainsi qu'à réduire la surcharge du système de santé.

Le personnel médical fait des tests. Photo : VNA

Tous les ministères, secteurs et comités populaires des villes et provinces au niveau central doivent renforcer leur direction des mesures préventives, notamment dans l'inspection et la gestion stricte des organisations et des individus qui violent les règlements en la matière.

Le Premier ministre a également appelé à une vaccination de masse contre le COVID-19 d'urgence, de manière sûre et efficace pour les résidents selon la direction du ministère de la Santé afin de garantir la distribution adéquate de ce médicament dans les localités.

Le ministère de la Santé doit également assurer l'approvisionnement en médicaments antirétroviraux aux localités afin qu'elles distribuent ces médicaments à toutes les personnes infectées par le virus qui doivent en prendre le plus tôt possible.

D'autre part, le Premier ministre a demandé d'intensifier les orientations sur le traitement médical à domicile des patients COVID-19 et de revoir la capacité du système de santé à tous les niveaux.

Le ministère de l'Information et des Communications est chargé de perfectionner d'urgence les outils informatiques et de renforcer la coordination avec les autres portefeuilles, secteurs et localités pour déployer des applications médicales de manière synchrone et efficace, tout en coopérant avec la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti communiste du Vietnam à diffuser l'information, contribuant à la sensibilisation et à la vigilance des habitants face aux risques d'épidémie de pandémie.- VNA