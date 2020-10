Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé jeudi 15 octobre, en ouverture du 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025, de faire de la mégapole du Sud une grande ville intelligente de classe mondiale.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse au 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025, le 15 octobre. Photo : VNA

Le Bureau politique apprécie hautement que Hô Chi Minh-Ville a défini des objectifs et des orientations de la ville jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045 qui consistent à construire une ville intelligente, à développement rapide, durable, jouant un rôle de locomotive économique du pays et étant un centre économique, financier, commercial, scientifico-technique et culturel de l’Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

Les quatre programmes de développement élaborés par la ville traduisent la rénovation, la créativité et la volonté de son comité du Parti, de son administration et de sa population de conduire Hô Chi Minh-Ville vers une grande ville intelligente, dynamique, innovante, compétitive et de classe mondiale dans l’avenir, s’est-il félicité.



Le chef du gouvernement a également salué les réalisations remarquables de la ville, notamment une croissance de 7,2 % en moyenne annuelle durant la période 2016-2019, une contribution à hauteur de 22% au produit intérieur brut (PIB) vietnamien et de 27% aux recettes budgétaires nationales, un changement de la structure économique dans le bons sens, une progression de la production agricole vers une agriculture urbaine moderne, un développement vigoureux du secteur non étatique.



Cependant, il a estimé que la ville peut encore faire d’importants progrès pour améliorer la qualité de sa croissance économique, mieux identifier les nouveaux moteurs de sa croissance, moderniser ses infrastructures, aligner la planification et la gestion urbaines ainsi que la formation des ressources humaines sur les exigences de développement et d’intégration internationale.



Dans cet esprit, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé à la mégapole du Sud de saisir les opportunités, de faire valoir les atouts, de continuer à maintenir son rôle de locomotive économique de la région et du pays.

Les délégués posent lors du 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025, le 15 octobre. Photo : VNA



La ville devrait se concentrer sur l’élaboration et la mise en œuvre de la planification urbaine pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, d’établir son rôle de noyau de développement en étroite association avec la région urbaine de Hô Chi Minh-Ville, la région du Sud-Est, les Hauts Plateaux du Centre, la région orientale du delta du Mékong.



Elle devrait supprimer radicalement les goulots d’étranglement qui entravent le développement des infrastructures de transport, des ressources humaines de haute qualité, des procédures administratives, de l’environnement de l’investissement et de la coopération, de la connexion régionale, a-t-il indiqué, exhortant la ville à construire un système administratif efficace, démocratique, professionnel, moderne et dynamique au service des citoyens et des entreprises.

Dans le même temps, Hô Chi Minh-Ville devrait renforcer la défense et la sécurité nationales, promouvoir les activités extérieures, l’intégration internationale, assurer l’ordre et la paix sociaux et la sécurité routière. – VNA