Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 16 mars une réunion avec le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PVN) sur sa production et ses affaires en 2021 et son plan pour 2022.

Selon un rapport du PVN, en 2021, le groupe a atteint les objectifs de production et d’affaires pour réaliser une recette totale de plus de 627.000 milliards de dongs, dépassant 28% du plan. Il a versé plus de 112.000 milliards de dongs au budget de l'État, soit 89% de son plan annuel. Au cours des deux premiers mois de 2022, le groupe a produit près de 1,8 million de tonnes de pétrole, dépassant 24% de son plan fixé.

Actuellement, les situations géopolitiques compliquées, les différends internationaux, en particulier le conflit armé en Ukraine entraînent des fluctuations des prix, affectant l'offre et la demande de pétrole brut, d'essence, d'engrais…

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé qu'en 2021, PVN avait rempli du mieux possible ses tâches, ses objectifs et ses exigences qui lui ont été assignés.

Il a également fait part des nombreuses difficultés et défis du groupe, dont certains dépendaient de nombreux facteurs tels que les institutions, les mécanismes, les politiques et les éléments liés aux pays étrangers. Il a affirmé que le gouvernement, en coopération avec les ministères, secteurs et agences concernés, s’efforçait de résoudre les questions.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé qu'en 2022, la situation géopolitique, géo-économique et la concurrence stratégique se déroulaient très compliquées et difficiles à prévoir. Par conséquent, PVN doit s'adapter rapidement à la situation et gérer avec souplesse les problèmes spécifiques au sein de ses fonctions et de son autorité, contribuant à la construction d'une économie indépendante et autonome et assurant un grand équilibre énergétique.

Selon le dirigeant, il faut promouvoir l'investissement pour le développement afin de générer des profits ; sélectionner les partenaires de coopération les plus appropriés ; sélectionner des industries vraiment efficaces ; régler les limites dans l’investissement en dehors du secteur pétrolier comme auparavant. -VNA