Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 23 février aux autorités locales d’accélérer le déploiement de la couverture vaccinale contre le Covid-19 dans un contexte d’évolution complexe et imprévisible de l’épidémie de Covid-19.

Une agente de santé se prépare à administrer le vaccin anti-Covid-19. Photo : VNA

Il faut continuer à mettre en œuvre sérieusement les objectifs, exigences, points de vue, lignes directrices, mesures et méthodes définis par le Parti et l’État et efficacement réalisés dans la pratique, a-t-il indiqué dans le télégramme officiel n°170/CD-TTg sur la vaccination et certaines mesures visant à accélérer la prévention et le contrôle du Covid-19.Il s’agit notamment de la résolution n°128/NQ-CP du gouvernement en date 11 octobre 2021 sur l’adaptation sûre, flexible et le contrôle efficace de l’épidémie de Cvid-19 et des directives des ministères de la Santé ; de l’Éducation et de la Formation; de la Culture, des Sports et du Tourisme ; et des ministères et secteurs concernés, a-t-il poursuivi.Plus précisément, le chef du gouvernement a ordonné aux localités d’achever l’administration de la troisième dose aux personnes âgées de 18 ans et plus au cours du premier trimestre et de la deuxième dose aux enfants de 12 à mois de 18 ans en février.