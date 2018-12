Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé mardi 4 décembre au groupe sud-coréen Lotte de promouvoir le développement des start-up vietnamiennes en créant un fonds destiné à soutenir les jeunes pousses.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le président du groupe Lotte, Shin Dong-bin, le 4 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Il a émis cette proposion en recevant à Hanoi le président du groupe Lotte, Shin Dong-bin. Il l’a informé que le Vietnam encourageait le développement des start-up, et qu’à présent, 3.000 projets, y compris 100 idées novatrices ont reçu un soutien financier des investisseurs étrangers.

Appréciant les projets en cours de Lotte au Vietnam durant ces dernières années, le chef du gouvernement vietnamien a incité le groupe à investir dans des projets de fabrication au Vietnam et à persuader les dirigeants sud-coréens de renforcer l’importation de produits, notamment agricoles, du Vietnam.



Il a exprimé l’espoir que la coopération et l’investissement entre les entreprises des deux pays, y compris Lotte, approfondiront le partenariat de coopération stratégique entre le Vietnam et la République de Corée.



De son côté, le président du groupe Lotte, Shin Dong-bin, a promis qu’il travaillerait à la matérialisation de l’idée du Premier ministre vietnamien concernant la création prochaine d’un fonds d’entrepreunariat pour la jeunesse vietnamienne dans un proche avenir.



Il a fait savoir qu’au cours de plus de 20 ans d’activité au Vietnam, Lotte avait injecté 40.000 milliards dôngs (1,71 milliard de dollars) dans ses projets au Vietnam et créé environ 20.000 emplois pour les travailleurs locaux.



Tous les projets menés par le groupe Lotte au Vietnam utilisent des technologies de pointe et sont respectueux de l’environnement, a-t-il affirmé.



En ce qui concerne l’importation de produits vietnamiens, il a indiqué que depuis 2011, Lotte organise de manière continue des salons de produits vietnamiens en République de Corée et qu’il continuerait à coopérer avec la partie vietnamienne pour soutenir cet événement.



Selon Shin Dong-bin, le groupe Lotte est également attentif au développement des talents et investit dans plusieurs projets d’entrepreunariat au Vietnam. –VNA