Hanoi (VNA) - Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a rencontré vendredi après-midi, 30 septembre, à Hanoi, des responsables et des membres de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba relevant de l’Union des organisations d'amitié du Vietnam.

Le président de la Commission des Affaires extérieures de l'Assemblée nationale, aussi président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba, Vu Hai Ha, offre symboliquement des cadeaux au peuple cubain. Photo : VNA

Manuel Marrero Cruz a annoncé les résultats des rencontres et des échanges de haut niveau entre les deux parties. Lors de toutes les rencontres, les dirigeants des deux pays se sont engagés à promouvoir davantage une coopération plus étroite.

Sur la situation actuelle de Cuba, le Premier ministre Manuel Marrero Cruz a déclaré que, malgré de nombreux défis tels que l’embargo, la crise de la pandémie de COVID-19…, Cuba faisait encore des efforts pour la reprise et le développement économique.

Lors de cette rencontre, le président de la Commission des Affaires extérieures de l'Assemblée nationale, qui est aussi président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba, Vu Hai Ha, s'est réjoui de constater que la relation d'amitié traditionnelle spéciale, la coopération intégrale et la confiance entre le Vietnam et Cuba, qui a été cultivée par les dirigeants révolutionnaires prédécesseurs José Marti, Hô Chi Minh, Fidel Castro et des générations de dirigeants des deux pays, continue d'être consolidée, développée et approfondie dans tous les domaines pour les intérêts des deux Partis et des deux pays.



Vu Hai Ha a affirmé que le Vietnam n'oublie jamais la solidarité et le soutien sincère de Cuba, tant matériel que spirituel, au Vietnam dans la lutte pour la libération nationale d’hier ainsi que dans l’œuvre actuelle de la construction et de la défense de la Patrie du Vietnam au cours des six dernières décennies.

Le président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba a exprimé sa conviction que, sous la direction du Parti communiste cubain, le peuple cubain mènera à bien le processus de mise à jour du modèle socio-économique socialiste et les objectifs de construction d'un État souverain, indépendant, socialiste, démocratique, prospère et durable.

À cette occasion, un grand nombre de Vietnamiens qui aiment Cuba ont passé en revue ensemble leurs souvenirs avec la nation insulaire de l'autre côté de l'hémisphère, et des amis cubains vivant et travaillant au Vietnam ont partagé sur la situation actuelle du peuple cubain. - VNA