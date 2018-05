Jakarta, 3 mai (VNA) – Selon l’agence de presse Antara de l'Indonésie, sur invitation du président indonésien Joko Widodo, le Premier ministre chinois Li Keqiang effectuera une visite officielle du 6 au 8 mai en Indonésie.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang. Photo : VNA

Lors de cette visite, le Premier ministre chinois devrait discuter avec des dirigeants indonésiens des questions concernant la stratégie « La Ceinture et la Route », l’initiative ‘’La Route de la soie en mer du XXIe siècle’’ de la Chine, le projet de construction du chemin de fer Jakarta-Bandung et des mesures de renforcement des relations commerciales entre la Chine et l’Indonésie.

Auparavant, le ministre indonésien de la Coordination des affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a fait savoir que le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, avait reçu un communiqué sur cette visite lors de sa visite le 9 février dernier en Chine.

Le président indonésien Jokowi accueillera en personne le 6 mai le chef du gouvernement chinois Li Keqiang. Les 7 et 8 mai, le Premier ministre Li Keqiang aura des activités en Chine. Il s’agira de la 2e fois que Li Keqiang effectuera une visite en Indonésie.

Après l’Indonésie, Li Keqiang effectuera une visite au Japon sur invitation de son homologue japonais Shinzo Abe, puis participera au sommet avec des dirigeants du Japon et de République de Corée. - VNA