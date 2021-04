Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen . Photo: pressocm.gov.kh

Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen va participer à une réunion des dirigeants de l'ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-Est), prévue samedi 24 avril au siège du Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.

Selon un communiqué du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la délégation cambodgienne à la réunion comprendra le chef de la diplomatie cambodgienne, Prak Sokhonn, et des hauts fonctionnaires du Royaume.

Lors de cette réunion, les dirigeants de l'ASEAN se concentreront sur des questions majeures, notamment l’accélération du processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN, y compris la réponse à la pandémie de COVID-19 et les efforts de relance économique; les relations extérieures de l'ASEAN; et les développements régionaux et internationaux liés aux intérêts du bloc. -VNA