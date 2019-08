Des policiers cambodgiens. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hunsen a appelé à des efforts communs pour faire face au terrorisme après les attentats à la bombe survenus la semaine dernière en Thaïlande.

S’exprimant lors d’une cérémonie de fin d’étude de plus de 1.400 étudiants de l'Académie de Police du Cambodge, située dans la province de Kandal au Sud, Samdech Techo Hun Sen a déclaré que le Cambodge n'autoriserait aucun groupe terroriste à utiliser son territoire comme refuge.

Le Cambodge ne deviendra pas un lieu propice au blanchiment d’argent, au trafic de drogue ou au commerce des armes, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre cambodgien a demandé aux autorités de coopérer étroitement avec tous les individus et les organisations concernées du pays et de la région afin de lutter contre le terrorisme et de garantir la paix et la sécurité au Cambodge. Il a aussi appelé à des efforts communs pour faire face au terrorisme, qui, selon lui, peut nuire à la sécurité nationale.

Des bombes ont explosé vendredi 2 août à Bangkok, faisant des blessés. Ces attaques sont intervenues alors que la capitale thaïlandaise accueillait la 52ème réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-52) et ses réunions connexes, avec la présence de diplomates de haut rang des États membres de ce bloc et d'autres pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon. -VNA