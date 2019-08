La vice-présidente du Vietnam Dang Thi Ngoc Thinh et le Premier ministre australien Scott Morrison (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - L'Australie attache toujours une grande importance au renforcement de ses relations avec le Vietnam, un partenaire stratégique clé du pays au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la région, a annoncé le 23 août le Premier ministre australien Scott Morrison.

Le Premier ministre a fait cette affirmation lors d'une rencontre avec la vice-présidente du Vietnam Dang Thi Ngoc Thinh vendredi à Hanoi, dans le cadre de sa visite en cours au Vietnam, à l'invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le Premier ministre Morrison a noté avec plaisir les relations fructueuses entre le Vietnam et l’Australie et a félicité la nation de l’Asie du Sud-Est pour ses réalisations en matière de construction et de développement nationaux.

Ces réalisations ont contribué à améliorer le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, a déclaré le dirigeant australien, affirmant que les liens économiques bilatéraux prospéreront dans les temps à venir.

Le Vietnam sera l’un des 10 principaux partenaires commerciaux de l’Australie, et les deux pays continueront à collaborer dans de nombreux domaines, tels que la réduction des déchets plastiques en mer, la lutte contre la traite des êtres humains et la criminalité transnationale, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a affirmé la position de l’Australie consistant à aider le Vietnam à assumer son rôle de président de l’ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.

Pour sa part, Mme Dang Thi Ngoc Thinh s'est réjouie du développement des relations bilatérales au cours des 45 dernières années, en particulier de l'établissement du partenariat stratégique, qui a créé un cadre pour la collaboration bilatérale dans tous les domaines d'une manière plus pragmatique et efficace, notamment en matière de politique, de diplomatie, de défense et de sécurité nationale, de commerce et d’investissement, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation.

Le Vietnam souhaite toujours que les relations bilatérales répondent aux aspirations et aux intérêts pratiques de chaque pays et contribuent à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région, a-t-elle déclaré, ajoutant que le pays espérait également maintenir des relations bilatérales fructueuses, créant ainsi un climat politique solide pour promouvoir le partenariat stratégique.

La vice-présidente a saisi l’occasion pour remercier le gouvernement australien de soutenir et d’aider la communauté de plus de 300 000 Vietnamiens à se stabiliser dans le pays hôte. -VNA