Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc remet des distinctions honorifiques à des policiers exemplaires. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté samedi au 8e Congrès “Pour la sécurité de la Patrie” des forces de la Police populaire.



L’événement, qui a eu lieu à l’Opéra de Hanoï, a été organisé par le Comité central du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique, à l’approche du 75e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), du 75e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (19 août) et du 15e de la Journée “Tout le peuple défend la sécurité nationale” (19 août).



Le Congrès avait pour objet de dresser le bilan des mouvements “Pour la sécurité de la Patrie” et “Tout le peuple défend la sécurité nationale” pendant la période 2015-2020, de récompenser les Héros des forces armées populaires et les exemples ayant eu des contributions remarquables à ces deux mouvements lors de ces cinq dernières années. Il visait également à définir des orientations pour la période 2020-2025.



Soulignant les efforts des forces de la Police populaire et leurs contributions importantes à la garantie de la sécurité publique et au développement national, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également affirmé leur rôle important dans le combat contre le COVID-19 à l’heure actuelle, aux côtés des agents sanitaires et de l’Armée.



Le chef du gouvernement a rendu hommage aux policiers qui s’étaient sacrifiés ou avaient été blessés durant leurs mission de lutte contre la criminalité et de protection des civils.



Pour les temps à venir, Nguyen Xuan Phuc a ordonné aux forces de la Police populaire de suivre de près les préconisations du Parti et de l’Etat, de continuer de chercher à améliorer l’efficacité des mouvements “Pour la sécurité de la Patrie” et “Tout le peuple défend la sécurité nationale”. Il a en outre insisté sur la nécessité d’améliorer le professionnalisme au service de la garantie de la sécurité publique et de l’ordre social.



Lors du Congrès, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le Premier ministre a décerné le titre “Héros des Forces armées populaires” et d’autres distinctions honorifiques à des personnes et collectifs de la Police populaire. -VNA