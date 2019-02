Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (milieu) lors de l’inauguration de l’entrepôt et du terminal pétroliers DKC Petro. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le matin du 23 février à l’inauguration de l’entrepôt et du terminal pétroliers DKC Petro du groupe Thien Minh Duc, dans la commune de Nghi Thiet, district de Nghi Loc, province centrale de Nghe An.



Lors de la cérémonie marquant cet événement, Thai Thanh Quy, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, également président du Comité populaire de Nghe An, a souligné que l’inauguration de ces ouvrages était une illustration des efforts de sa localité en matière d’attraction des investissements.



La mise en activité de l’entrepôt et du terminal pétroliers DKC Petro contribuera à la facilitation de la fourniture de pétrole au Laos, ainsi qu’à la réduction des coûts d’importation de pétrole et carburants au Vietnam, a-t-il indiqué.



Par ailleurs, ces ouvrages permettront d’améliorer la compétitivité du groupe Thien Minh Duc, de créer des emplois, de contribuer au développement économique national et d’apporter des recettes au budget local, a-t-il ajouté.



Thai Thanh Quy a demandé aux organes compétents locaux de créer des conditions propices aux entreprises. Il a souhaité que le groupe Thien Minh Duc continue d’investir à Nghe An et de servir de passerelle entre cette province et d’autres investisseurs.



Le groupe Thien Minh Duc est une société privée opérant dans divers secteurs. Durant son processus de développement de plus de 20 ans, il a participé à de nombreux projets importants à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Dans les temps à venir, il compte construire des entrepôts dans la province de Thua Thien-Hue (Centre), mais aussi dans le Sud. -VNA