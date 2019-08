Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Binh Dinh, 20 août (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à une cérémonie dans la province centrale de Binh Dinh le 20 août afin de reconnaître le chef-lieu d'An Nhon et le district de Hoai Nhon qui ont répondu aux critères de Nouvelle ruralité.



Depuis le lancement du programme d’édification de la Nouvelle ruralité il y a dix ans, Binh Dinh compte aujourd'hui 77 communes sur les 121 atteignant les normes de Nouvelle ruralité (64,9%) et deux districts sur 11 bénéficiant de ce statut.



Le taux de ménages pauvres a été réduit de 16,31% en 2010 à 7,05% l’an dernier, selon un rapport du Comité populaire de la province.



Le Premier ministre a déclaré que l’objectif ultime de la campagne d’édification de la Nouvelle ruralité était d’améliorer la vie des habitants, ce qui explique pourquoi l’utilisation de la technologie moderne dans la vie et la production est importante.



Il a demandé à la province de mener des activités plus efficaces et de prêter davantage d'attention aux localités isolées et montagneuses.



À cette occasion, le Premier ministre et la Croix-Rouge du Vietnam ont présenté 100 cadeaux d'une valeur de 3,2 millions de dongs aux familles des victimes de l'agent orange/dioxine à Binh Dinh. -VNA