Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation de haut rang du Vietnam sont arrivés à l'aéroport militaire de Gimhae (Photo: VNA)



Busan, 24 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam sont arrivés à Busan dimanche après-midi 24 novembre pour assister au Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée et au premier Sommet Mékong-République de Corée, et effectuer une visite officielle dans ce pays.

La délégation vietnamienne a été accueillie à l'aéroport militaire de Gimhae par le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, le maire de la ville de Busan, l'ambassadeur sud-coréen au Vietnam et l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, entre autres.

Durant son séjour du 24 au 28 novembre en République de Corée, sur invitation du président Moon Jae-in, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc participera à Busan à la cérémonie de commémoration ASEAN-République de Corée pour célébrer le 30e anniversaire des relations de dialogue entre les deux parties et le premier sommet Mékong-République de Corée.

Il participera également au Sommet des PDG ASEAN-République de Corée, au Sommet sur la startup et à l’Expos sur l'innovation (Innovation Showcase 2019) et au Sommet sur la startup ASEAN-République de Corée… Il aurait également des réunions avec les dirigeants de Busan. -VNA