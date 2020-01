Baie d'Ha Long dans la province de Quang Ninh (Source: Choice)

Hanoi, 23 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé une stratégie de développement touristique d'ici 2030.



La stratégie vise à faire du Vietnam une destination de renom d'ici 2025, se classant parmi les trois principaux pays en termes de développement touristique en Asie du Sud-Est et parmi les 50 premiers pays avec la plus forte compétitivité touristique au monde.



En conséquence, les recettes touristiques devraient atteindre 1 700 à 1 800 milliards de dongs (77 à 80 milliards d’USD), contribuant de 12 à 14% au produit intérieur brut du pays et créant environ 5,5 à 6 millions d’emplois.



Le Vietnam s'efforce de desservir au moins 35 millions de touristes internationaux et 120 millions de vacanciers nationaux d'ici cette année.



D'ici 2030, le Vietnam se fixe pour objectif de faire du tourisme un fer de lance et un secteur économique durable et de devenir l'un des 30 pays au monde avec la meilleure compétitivité touristique.



Le secteur du tourisme devrait rapporter 3 100 à 3 200 milliards de dongs (130 à 135 milliards d’USD) et créer 8,5 millions d'emplois d'ici 2030. Le Vietnam cherche à attirer au moins 50 millions d'étrangers et à desservir 160 millions de touristes nationaux d'ici là.



Pour atteindre les objectifs fixés, la priorité absolue sera donnée à l'achèvement des politiques touristiques, ainsi qu'au développement des infrastructures, des travailleurs et des produits touristiques.



La stratégie attache également de l'importance aux partenariats public-privé dans le développement du tourisme durable. La technologie de pointe et les ressources humaines de haute qualité sont considérées comme des facteurs essentiels pour bâtir une industrie touristique professionnelle, de qualité et compétitive. -VNA