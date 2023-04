Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 13 avril à Hanoï Park Hark Kyu, président chargé des finances du groupe Samsung.Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les résultats des affaires du groupe au Vietnam qui avait contribué à la restructuration économique, à la promotion des exportations et au développement, à la croissance de la technologie, à la création d’emplois, contribuant au développement socio-économique et à l’édification de l'économie vietnamienne.Pham Minh Chinh a estimé que Samsung continuerait d'être l'un des éléments importants pour promouvoir la coopération économique entre les deux pays, avec de nombreux nouveaux projets stratégiques. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engageait à continuer d'accompagner, d'écouter, de dialoguer, et à lever rapidement les difficultés et les obstacles, à proposer des solutions adaptées à la situation, à créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont Samsung.Park Hark Kyu a remercié le gouvernement, le Premier ministre et les localités vietnamiens pour leur attention, leur compagnie et leur soutien au groupe Samsung. Il a hautement apprécié l'environnement de l'investissement et des affaires du Vietnam. Il a affirmé que Samsung continuerait d'accompagner et d'apporter des contributions positives au développement socio-économique du Vietnam. Samsung identifie le Vietnam comme une base de production mondiale, et vise également à faire du pays le "centre des centres mondiaux de recherche et développement" du groupe.Il a déclaré que le groupe poursuivrait ses efforts en la matière de formation des ressources humaines, d’amélioration du taux de localisation et de la valeur de la production nationale et accélérerait la coopération avec le Centre national d'innovation du Vietnam.Park Hark Kyu a aussi proposé au chef du gouvernement vietnamien certains contenus visant à encourager l'utilisation des produits "made in Vietnam".Samsung est le plus grand investisseur direct étranger au Vietnam. Les principaux projets du groupe sont implantés à Bac Ninh, Thai Nguyen et Ho Chi Minh-Ville, avec un capital d'investissement total enregistré d'environ 20 milliards de dollars. - VNA